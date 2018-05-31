Valilik işgaline 8 ağır müebbet

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Bakırköy Adliyesi Konferans Salonu’nda yapılan duruşmada mahkeme, tutuklu sanıklar kurmay albay Nizamettin Aydın, yarbay Recep Karaçam, teğmen Sadık Efe, yüzbaşı İsa Turhan, Mehmet Umut, Mehmet Ekerbiçer, Halit Turan ve Erkan Tercan’ı ‘Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.



