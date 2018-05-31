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    Valilik işgaline 8 ağır müebbet

    Ceylan SEVER/ İSTANBUL
    31.05.2018 - 21:51 | Son Güncelleme:

    15 Temmuz darbe girişimi gecesi İstanbul Valiliği’ni işgal etmeye giden askerlerin yargılandığı davada sekiz subaya ağırlaştırılmış müebbet, 80 askere ise beraat kararı verildi.

    İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Bakırköy Adliyesi Konferans Salonu’nda yapılan duruşmada mahkeme, tutuklu sanıklar kurmay albay Nizamettin Aydın, yarbay Recep Karaçam, teğmen Sadık Efe, yüzbaşı İsa Turhan, Mehmet Umut, Mehmet Ekerbiçer, Halit Turan ve Erkan Tercan’ı ‘Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

    Etiketler: gazetehaberleri , İstanbul Valiliği , darbe , gündem
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