'Valilik de fayton istemiyor’

Adalar’daki ahırlarda yaptıkları gözlemin ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan’la görüşen hayvanseverler, dün bir basın açıklaması düzenleyerek görüşmenin içeriğini açıkladı. Hayvanseverler yaptıkları açıklamada “İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tek bir atlı fayton dahi kalmasını doğru bulmadığını söyledi” dedi. Grup adına konuşan Kübra Aygün şunları söyledi:

“İstanbul Valiliği, Büyükşehir Belediyesi’nin Adalar’da çalışmasını istediği 35 fayton için ısrarcı olması durumunda hem atlar hem de bakım alanları açısından çok ağır şartlar belirleyeceklerini belirtti. Yetkililer, fayton konusunu tamamen sona erdirmekte kararlı olduklarını hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne hem de Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal’a ilettiklerini, aksi durumlar için yedek planlarının da hazır olduğunu söyledi.

Görüşmede kaçak ahırların yıkımı konusu da gündeme geldi. Valilik, ahırların yıkılacağını ancak halihazırda orada bulunan atları koyabilecekleri başka bir yer olmadığı için şu anda bu yıkımı gerçekleştirmediklerini belirtti. Valilik, İBB’den süreci çok uzatmadan faytoncularla pazarlığı tamamlamasını istediklerini ve bu sürecin uzamaması için ısrarcı olduklarını belirtti.