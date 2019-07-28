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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
28.07.2019 - 20:48, Son Güncelleme:

Valilik açıkladı! Etkisiz hale getirilen terörist çocuk katili çıktı

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Valilik açıkladı! Etkisiz hale getirilen terörist çocuk katili çıktı

Ağrı'da güvenlik güçlerinin Tendürek Dağı'nda yürüttüğü hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen ve "Terörden Arananlar Listesi"nde 600 bin lira ödülle turuncu kategoride yer alan "Agir" kod adlı Uğur Arslan'ın bir çocuk ile 22 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi olaylarına karıştığı bildirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Tendürek Dağı bölgesinde, dün düzenlenen operasyonda biri kadın 2 bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristler hakkında yürütülen araştırma ve incelemeler sonucunda, kadın teröristin PKK/KCK terör örgütüne 1990'da katılan 1977 doğumlu, Ağrı'nın Diyadin ilçesi nüfusuna kayıtlı "Ronahi" kod adlı Nezife Çiftçi olduğu aktarıldı.

Erkek teröristin ise PKK/KCK terör örgütüne 2014'te katılan 1990 doğumlu, Ağrı-Taşlıçay nüfusuna kayıtlı "Agir" kod adlı Uğur Arslan olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, terörist Arslan'ın İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesinde "turuncu" kategoride yer aldığı belirtildi.

Terörist Arslan'ın birçok terör eylemine katıldığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Arslan'ın, 11 Nisan 2015'te Tendürek Dağı'nda güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıya, 8 Eylül 2015'te Taşlıçay İlçe Emniyet Müdürlüğüne roketatar ve uzun namlulu silahlar ile gerçekleştirilen saldırıya, 9 Temmuz 2016'da Tendürek Dağı'nda 1 çocuğun vefatı ve 1 çocuğun yaralanması ile sonuçlanan el yapımı patlayıcının yerleştirilmesi olayına, 29-30 Ağustos 2016'da Tendürek Dağı'nda 12 güvenlik görevlisinin şehit olması ile sonuçlanan saldırıya, 10 Eylül 2016'da Tendürek Dağı'ndaki Karakuş Tepe Üs Bölgesi'ne gerçekleştirilen ve 10 güvenlik görevlisinin şehit olması ile sonuçlanan saldırıya, 6 Ekim 2016'da Tendürek Dağı'nda güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen ve 'Argeş Karvan' adlı teröristin etkisiz hale getirildiği saldırıya katıldığı tespit edilmiştir."

ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI

Açıklamada, şehitlerin kanının yerde kalmadığına işaret edilerek, terörist Arslan'ın 24 Mayıs 2017'de Doğubayazıt-Çaldıran D-975-03 kara yolunun Tendürek Dağı kesiminde 17 tır ve 2 binek aracın yakılması eylemine katıldığı da kaydedildi.

Ağrı bölgesinde operasyonlara aralıksız olarak devam edildiğine vurgu yapılan açıklamada, "Teröristle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan azim ve kararlılıkla devam edecek, şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır." ifadesine yer verildi.

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