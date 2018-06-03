'Valilerin hepsini değiştireceğim'

MİLLETİN GENERALİSİN

“İKİ gündür bir tartışma var. Partinin iftar yemeği. Beni eleştiriyor Erdoğan, general de alkışlıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin disiplin kanununun 20. maddesi belli. ‘Siyasi parti faaliyetlerine katılamaz’ diyor. İhraç talebidir. Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu Bandırma’ya gittiğinde o gün karşılayan subaylara ceza verdiler. Çanakkale’de Engin Alan ayağa kalkmadı diye Erdoğan hapse attırdı. Benim hapse attırmak gibi bir niyetim yok. Ben senin gibi değilim ama o generalin apoletlerini sökeceğim. Sen milletin generalisin. Erdoğan’ın generali değilsin. Bana diyor ki, ‘Sökemezsin apoletlerini’. Sayın Erdoğan sen İlker Başbuğ’a terörist demiş adamsın. Sen Türk ordusunun şerefli subaylarına kumpas kurulurken o kumpasın ortağıydın, savcısıydın. Ordu milletin emrine girecek.

SİHİRLİ SAYIM 29

Sihirli sayım bu. 29, Türkiye nüfusunun yaş ortalaması. Bizim şansımız gençler ve kadınlar. 100 kadından 32’si çalışıyor. Onu 60’a çıkartacağız. Her mahalleye bir kreş açacağız. Sloganımız şu olacak: Çocuk kreşe, kadın işe. Tüm öğrencilere resmi dili, Türkçe’yi öğreteceğiz. İki, evinde konuştuğun dili öğreteceğiz. Ana dilini. Üç, bir uluslararası dil öğreteceğiz. 1.5 milyon imam hatip mezunu hiçbir iş yapmıyor. Ben onlarla ilgili çalışma yapıyorum. Kuleli Askeri Lisesi’ni açacağız.

KAHRAMANLIK HİKÂYESİ UYDURMA

Sana söylüyorum. Kahramanlık peşine taslama. Kandil’de terörist falan kalmadı. Boşalttılar orayı. Seçime yakın çakma kahramanlık hikâyesi uydurma sakın. Kamu görevlileri, değerli kardeşlerim. Size yalan söylüyorlar. ‘Muharrem İnce gelince sizi işten çıkartacak.’ Yok böyle bir şey. Garibanın ekmek parasıyla uğraşmam. Tepedekileri değiştirecek misin? Hepsini değiştireceğim. Okulda öğretmen, okulda müdür neden değiştireyim? Hepsi meslektaşım. Valileri değiştirecek misin? Hepsini, hepsini. Tabii değiştireceğim. Onlar vali değil ki, onlar il başkanı. Doğu’da, Güneydoğu’da insanlara nasıl baskı kurduklarını biliyorum.”

HAYVAN HAKLARI SÖZÜ

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Şebnem Aslan, İnce’nin olduğu otobüsün üzerine çıkarak bir belge imzalattı. Taahhütnamede, “Seçildiğim takdirde hayvanların haklarını koruyacağıma, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışacağıma söz veriyorum” yazılıydı.

YASSIADA HATIRASI

MUHARREM İnce, eşi Ülkü İnce ile birlikte eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk’u Nişantaşı’ndaki evinde ziyaret etti. İnce, Cindoruk’a Yassıada mahkeme tutanaklarından oluşan bir tabloyu hediye etti. İnce’yi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a benzeten Cindoruk, “Macron’u Fransa halkı benimsediyse, Türk halkı da Muharrem İnce’yi benimsedi” dedi.

İSTANBUL TURU

SEÇİM çalışmalarını dün İstanbul’da sürdüren Muharrem İnce, Kâğıthane, Eyüp, Bayrampaşa ve Zeytinburnu’nda vatandaşlarla buluştu. İnce, Unkapanı Köprüsü’nde balıkçılarla sohbet etti, balıkçıdan aldığı oltayı sallayıp balık tuttu. İnce, balığı daha sonra iğneden çıkararak denize attı. Eyüp Sultan Türbesi’ni ziyaret eden İnce, ziyareti sırasında sokakta yürürken, beraberindeki vekil adaylarını yanında istemedi. İnce bir milletvekili adayını, “Ben vatandaşla görüşeceğim” diyerek uzaklaştırdı. İnce otobüsün üzerine çıkmak isteyen koruma polislerini de yanında istemedi.