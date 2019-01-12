Valilere seçim genelgesi... Provokatif paylaşımlara yakın takip
İÇİŞLERİ Bakanlığı, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesi 81 il valiliğine ‘seçim tedbirleri’ konulu genelge gönderdi.
İçișleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla gönderilen genelgeye göre, bakanlık merkezinde, ülke çapında seçimle ilgili her türlü tedbiri gözden geçirmek, gelişmelerin anlık olarak takibini yapmak ve il valileri ile sürekli iletişim halinde bulunmak üzere, ‘Seçim Koordinasyon Komisyonu’ oluşturuldu.
- Seçim güvenliğine yönelik planların uygulanmasında ve tedbirlerin alınmasında emniyet, jandarma, sahil güvenlik personeli, güvenlik korucuları ve gönüllü güvenlik korucuları görevlendirilecek.
- Terör örgütleri ve uzantılarının seçmen iradesini baskıyla etkilemeye yönelik girişimlerine müsaade edilmeyecek.
- Umuma açık yerler, turistik bölgeler, havaalanı, deniz limanı, otobüs terminali, tren istasyonu, alışveriş merkezi ve benzeri yerlerde gerekli önleyici güvenlik tedbirler alınacak. Provokatif davranışlarla Suriyeliler başta olmak üzere farklı etnik ve kültürel kimlikler üzerinden asayiş olaylarının (hırsızlık, taciz gibi) toplumsal olaylara dönüşmemesi için gerekli tedbirler planlanacak, bu tür olaylara fırsat verilmeyecek.
ELEKTRİK ÖNLEMLERİ
- Seçim sürecinde ve özellikle seçim gününde elektrik kesintilerinin önüne geçebilmek amacıyla, enerji dağıtım merkezleri, doğalgaz ve petrol boru hatları ile diğer hassas tesislere yönelik alınan koruma tedbirleri gözden geçirilecek.
- Bilişim sistemlerini işlevsiz hale getirmeye yönelik siber saldırı ve sabotaj eylemlerine karşı gerekli önlemler alınacak, özellikle sosyal medya ortamında yapılan provokatif paylaşımlar, bilişim suçları ile mücadele ekipleri tarafından yakından takip edilecek.
- Seçimlerin yapılacağı okullarda bulunan kamera sisteminin faal olmasına yönelik gerekli tedbirler alınacak.
- Seçimleri izlemek üzere Türkiye’ye gelecek uluslararası kuruluş temsilcileri ile yabancı büyükelçilik temsilcilerine gerekli misafirperverlik gösterilerek, çalışmaları için uygun ortam sağlanacak.
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