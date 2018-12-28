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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gizem KARAKIŞ/ANKARA
28.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

'Valiler, kaymakamlar, başkanlar hizmetinizdedir'

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'Valiler, kaymakamlar, başkanlar hizmetinizdedir'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, muhtarlara seslenerek, “AK Parti’li belediye başkanları sizin emrinizdedir. Eğer bunu yapmıyorlarsa, sizlere dağıtılan formlara şikâyetlerinizi yazmalısınız. Kaymakamlar emrinizdedir. Belediye başkanlarımıza bu talimatı verdiğim gibi aynen kaymakamlarına da bu talimatı verdim ve valiler de buna dahil” dedi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı’ndaki 49’uncu muhtarlar toplantısında konuştu.

MEŞRUİYET ŞÜPHESİ MÜMKÜN DEĞİL

“Meşruiyetle ilgili pek çok yorum var. Siyasi iktidarın meşruiyeti, yönettiği veya yönetmeye talip olduğu toplumdan aldığı desteği ifade eder. Bir siyasi parti desteği almışsa meşru bir iktidar olarak anayasa ve yasalar çerçevesinde ülkeyi yönetme hakkına da sahiptir demektir. Geçmişte siyasi partiler çok düşük oy oranlarıyla, çok düşük bir destekle ülkeyi yönetmeye kalktıkları için istikrarsızlığa maruz kalıyorduk. AK Parti olarak tesis ettiğimiz güven ortamının ülkemize faydalarını da görerek yeni yönetim sistemimizi yüzde 50+1 üzerine kurduk. Dolayısıyla yeni yönetim sistemimizde seçimi kazanan Cumhurbaşkanının meşruiyeti ile ilgili en küçük bir şüphe olması mümkün değildir.

MEŞRU BİR SİYASETÇİDİR

Bütün bunları CHP’nin ve Kılıçdaroğlu’nun demokrasi anlayışlarının ne kadar sığ olduğunu göstermek için anlatıyorum. Kaset kumpası ile önü açılmışsa da CHP kurultayı ile geldiği için meşru bir siyasetçidir. Tercihlerine saygı duyuyoruz. Son seçimlerde 26 milyon 330 bin vatandaşımızın ortaya koyduğu iradeyi meşru görmediğine göre demek ki bu zatın kafasında başka bir demokrasi tarifi bulunuyor. Onun için işte adamlarına ‘Dökülün sokaklara’ diyor. Ama 15 Temmuz gecesi ise tankların arasından geçip Bakırköy Belediye Başkanı’nın evinde kahvesini yudumlayarak geçiriyor. Biz darbelere karşı böyle durmayız. Bunların geçmişine bir baktığımızda da demokrasi tarifini görebiliyoruz. İşe çok partili hayattan başlayalım. 1946 seçimlerindeki açık oy gizli tasnif. Bu CHP’ye ait. Bu yöntem bunların kafasındaki tariftir. Bunlara göre CHP’ye hizmet eden demokrasi meşrudur.

BİZLER DERTLİ OLACAĞIZ

Belediye başkanlarına tavsiye ediyorum. Şehrinizde bir tane mağdur varsa yaptığınız diğer işlerin hiçbir anlamı kalmaz. Muhtar kardeşlerim, belediye başkanlarımız özellikle AK Partili belediye başkanları sizin emrinizdedir. Eğer, bunu yapmıyorlarsa, bu toplantıdaki şu sizlere dağıtılan formlara şikâyetlerinizi yazmalısınız. İkinci bir şey, kaymakamlar sizin emrinizdedir. Ben bunu belediye başkanlarımıza, onlara bu talimatı verdiğim gibi aynen kaymakamlarımıza da bu talimatı verdim, veriyorum. Valiler de buna dahil. Mazlumlar ve mağdurların ihtiyaçlarını karşılamadan huzurla başınızı yastığa koymamanız lazım. Mevlana ‘Dert insana yol gösterir’ diyor. Bizler de dertli olacağız. Önümüzdeki dönemde milletimizin dertleriyle dertlenmeye devam edeceğiz.” 

SENİN CUMHURBAŞKANIN OLMAYA MERAKLI DEĞİLİM

Bu salondaki manzara Türkiye’deki demokrasinin nasıl ahenk içinde işlediğinin en bariz örneğidir. Demokrasiyi herkes böyle anlamıyor. Ana muhalefetin başındaki zat, şahsımı bu göreve meşru bir şekilde gelmemekle itham ediyor ve ‘Benim Cumhurbaşkanım değilsin’ diyor. Bay Kemal ben senin Cumhurbaşkanın olmaya meraklı değilim. Ben milletimin Cumhurbaşkanı olarak seçildim ve yüzde 52.6 oy. Kim verdi bunu? Benim milletim verdi. Sen yüzde 52.6’nın içinde olmayabilirsin o benim için önemli değil. Ama yüzde 52.6’ya ihanet edemezsin. Bugüne kadar ettiğin için de bir yaraya pabuç olmadın, merhem olamadın. 31 Mart’ta olamayacaksın. Neden? Teröristlerle el ele kol kola gezene benim milletim yürü demez. Dünyada demokrasinin böylesine yaygın ve bütün halinde uygulandığı pek az ülke bulunuyor. Türkiye de bunlardan biri. Bakın şu tablo dünyanın hiçbir ülkesinde yoktur bunu böyle biliniz.

UMRE SÖZÜ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan konuşmasının ardından 1000 muhtarı İspanya’ya gönderdiklerini hatırlatarak, 1000 muhtarı da Umre’ye göndereceklerinin sözünü verdi.

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