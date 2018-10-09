Validen öğrencilere: Sorgulayın, eleştirin
İSTANBUL Üniversitesi 2018-2019 eğitim- öğretim yılı açılış töreninde konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, öğrencilere hitaben, “Sorun, sorgulayın. Sorgulamadan daha ileri bilgiye, daha ileri seviyeye ulaşmak mümkün değil” dedi.
Öğrencilerin eleştiri yapmaktan çekinmemesi gerektiğini söyleyen Şahin, “Üniversite ortamında mümkün mertebe araştırın, mümkün mertebe eleştirin. Eleştirin derken, çatışmayı, kavga etmeyi değil; doğruya, gerçeğe ulaşma noktasında mutlaka eleştiriler yapın, tartışmalar yapın. Sorun, sorgulayın. Sorgulamadan daha ileri bilgiye, daha ileri seviyeye ulaşmak mümkün değil” diye konuştu. Rektör Prof. Dr. Mahmut Ak ise konuşmasında, üniversitesinin stratejik hedeflerinden birinin patent sayısını arttırmak olduğunu söyledi.
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