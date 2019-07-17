Vali’den iade-i ziyaret
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kendisini 23 Haziran’da seçildikten sonra ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na iade-i ziyarette bulundu.
İmamoğlu’nu tebrik edip, görevinde başarılar dileyen Vali Yerlikaya, basına kapalı olarak yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından “23 Haziran 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sayın Ekrem İmamoğlu’nun tebrik ediyor, başarılar diliyorum” diye konuştu. İmamoğlu’nu dün BJK Başkanı Fikret Orman ve kulüp yönetimi de ziyaret etti. Orman ziyaretinde, İmamoğlu’na 34 sırt numaralı “Ekrem İmamoğlu” yazılı Beşiktaş forması, İBB Başkanı da BJK Başkanı’na, eski İstanbul fotoğraflarından oluşan bir albüm hediye etti.
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