Vali taş taşıtanları cezalandırdı
MARDİN'de tarihi yapıda izinsiz restorasyon yapan ve çıkan taşları eşeğine taşıtan iki kişiye ceza verildi.
Mardin'de iş yeri sahibi ve eşek sahibi iki kişinin, izinsiz yapılan restorasyon çalışmalarından çıkan taşları eşeğe taşıtması hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. Sosyal medyadan Mardin Valisi Mustafa Yaman’a ulaşan vatandaşların şikayeti üzerine, izinsiz restorasyon yapan bina sahibine ve eşek sahiplerine ‘hayvana kötü muamele’ suçundan ceza kesildi.
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