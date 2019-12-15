Vali Sonel sözünü tuttu! Öğretmenler Barcelona’yı doyasıya gezdi…

Son üç yıldır Tunceli’de her 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen akşam yemeği programında, kura İle belirlenen 24 öğretmen Tunceli Valisi Tuncay Sonel tarafından yurtdışı gezisine gönderildi.

2017 yılında kura ile belirlenen 24 öğretmen Paris’e, aynı şekilde 2018 yılında belirlenen 24 öğretmen ise Prag’a gönderilmişti.

24 Kasım 2019 tarihindeki Öğretmenler Günü'nde, öğretmenlerimizin onuruna verilen akşam yemeğinde gelenek yine bozulmamış;

Vali Tuncay Sonel, kura İle belirlenen 24 öğretmene 5 günlük Barcelona gezisi sözü vermişti.

Bunun üzerine Tunceli’de görev yapan 24 öğretmen Barcelona gezisine gönderildi. Beş günlük gezide rehber eşliğinde Barcelona’nın tarihi ve turistik yerlerini gezerek hoşça vakit geçirdiler. Barcelona’dan Andora’ya da geçen öğretmenlerimiz, mutlu bir şekilde yurda döndüler. Barcelona’ya gitme şansına sahip olan öğretmenler, hayatları boyunca unutmayacakları, güzel anıların yaşandığı bir gezi tertip ettikleri için Vali Tuncay Sonel’e teşekkür ettiler.

Gezi sayesinde ilk kez yurt dışına çıkma fırsatı bulduğunu belirten Sağlık Meslek Lisesi öğretmenlerinden Seda Şimşek; “Eşimle beraber ilk defa yurt dışına çıktık.Bizim için iyi bir deneyim ve çok güzel bir tatil oldu. Valimize, biz öğretmenlere bu imkanı sağladığı için teşekkür ederiz.” dedi.

Geziye katılan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Ekber Küçük ise “Unutulmaz bir gezi oldu. Barcelona’yı tanıma fırsatı bulduk. Bizlere bu imkanı sağlayan Valimiz Tuncay Sonel’e çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.





