Vali Şahin'den Demirören Medya Center'a ziyaret
İstanbul Valisi Vasip Şahin dün Bağcılar'daki Demirören Medya Center'ı ziyaret etti.
Vali Şahin'i, Demirören Medya Grup Başkanı Mehmet Soysal, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar ve CNN Türk Genel Müdürü Bora Bayraktar karşıladı.
Şahin'e ziyaretinin anısına Hürriyet gazetesinin eski bir nüshası hediye edildi.
Mehmet Soysal, Vasip Şahin ve Vahap Munyar, Hürriyet gazetesinin eski nüshasını beraber incelediler.
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