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    Vali Şahin açıkladı: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yarın trafiğe kapatılacak

    Hürriyet Haber
    14.07.2018 - 15:17 | Son Güncelleme:

    İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 15 Temmuz kutlamalarının yapılacağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ nde incelemelerde bulundu. Vali Şahin, kutlamalar kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün yarın saat 14.00’ten itibaren araç ve metrobüs trafiğine kapalı olacağını söyledi.

     
    İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile beraber 15 Temmuz kutlamalarının yapılacağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne gelerek incelemelerde bulundu. Kutlamalar kapsamında İstanbul’da bazı yolların trafiğe kapatılırken saat 14. 00’ten itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, araç ve metrobüs trafiğine kapalı olacak. 

    15 Temmuz etkinliklerinin bütün ilçelerde sürdüğünü ifade eden Vali Şahin,”Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle burada şehitlerimizi anacağız. Program akışımız inşallah şöyle olacak, 11.00’de şehitliği ziyaretle başlayacağız. Daha sonra tüm şehitlerimiz için okunacak mevlidi şerif ile birlikte dualar edilecek. Ardından diğer programlarımızla devam edecek. Bu akşam, bütün şehit yakınlarımız ve ailelerinin konuk olduğu yemek organizasyonlarımız var,onlarla bir araya geleceğiz. Biz yarın akşam Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yapacağımız program nedeniyle tüm kutlamaları bununla birleştirilmiş olduk. Yarın nasip olursa hazırlıkların tamamlanabilmesi ve sağlıklı ortam oluşturulması için 14.00’ten itibaren Şehitler Köprümüz trafiğe kapatılacaktır, hem araç, hem metrobüs geçişine kapatılacaktır. Vatandaşlarımızın programlarını buna göre yapmaları önemli bir husustur” dedi. 

    15 Temmuz’un büyük bir kahramanlık destanı olduğunu ifade eden Başkan Mevlüt Uysal,” Şehitlerimize rahmet diliyorum. Onları bir kez daha rahmetle anıyorum, gazilerimize sağlık sıhhat diliyorum. Onlara minnettarız. Burası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu. Anıtın önündeyiz. Burada hemen 15 Temmuz müzemizin inşaatı devam ediyor. Yetiştirmeyi isterdik ancak mümkün olmadı” dedi. 

    Etiketler: anma
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