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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/DHA
05.11.2018 - 14:45, Son Güncelleme:

Vali kuyruğu!

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Vali kuyruğu!

SİVAS Valiliği’ne atanan Salih Ayhan, Valilik binası önünde kalabalık bir topluluk tarafından karşılandı. Ayhan’ı karşılama törenine gelenler uzun kuyruk oluşturdu.

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetler Genel Müdürü iken son kararname ile Sivas Valiliği’ne atanan Salih Ayhan, görevine başlamak için öğle saatlerinde kente geldi. Daha önce Sivas İl Özel İdare Genel Sekreterliği, Altınyayla ve Divriği Kaymakamı olarak da kentte görev yapan Ayhan için Valilik binası önünde karşılama töreni düzenlendi. İl protokolü, Valilik personeli ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri Vali Ayhan’ı karşılamak için uzun kuyruk oluşturdu. Kendini karşılamaya gelenlerle tokalaşan Vali Ayhan daha sonra makamına geçti. Valilik makamına oturan Ayhan burada göreve başlama yazısını imzaladı.

’YOĞUN BİR ÇALIŞMA DÖNEMİMİZ OLACAK’

Daha sonra Vali Hasan Canpolat Konferans Salonu’nda basın toplanıtısı düzenleyen Vali Salih Ayhan, "Böyle bir kadim, aziz ve sultan şehre vali olmak bir fani için arzu edilen bir makamdır. Ben hep şunu söylüyorum; biz yükselmedik, yüklendik. Yoğun bir sorumluluğumuz olacak. Yoğun bir çalışma dönemimiz olacak. Bundan dolayı böyle bir şehre hizmet etmek hamdolsun, Rabbime şükür ediyorum. Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk valileri olarak bu iradeyi gösteren Sivas’a ve bu görevi bize tevdi eden Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

 

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