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    Vali hakkında şoke eden iddiada yeni gelişme... Gözaltına alındılar

    Dinçer GÖKÇE/ ÖZEL HABER
    08.03.2018 - 15:42 | Son Güncelleme:

    Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi ile birlikte Bursa’da, Çiftçi’nin eski sevgilisi Meltem Özkalfa’yı darp etmekle suçlanan kişilerden ikisinin bugün gözaltına alındığı öğrenildi.

    Gözaltına alınan isimlerden Osman K.’nın, Vali Çiftçi’nin otomobilini kullanan kişi olduğu belirlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan şüphelilerden Erdal Avçil tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

    Geçen yıl 8 Mayıs akşamı yaşandığı iddia edilen darp olayı ile ilgili bugün önemli bir gelişme yaşandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerden Osman K. ve Davut A.'yı gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan Erdal Avçil ise tutuklanmıştı.

    Gözaltına alınan isimlerden Osman K.'nin, Vali Çiftçi'nin otomobilini kullanan isim olduğu öğrenildi. Diğer şüpheli Davut A.'nın ise, Meltem Özkalfa'yı ilk aldıkları yerde çenesinin altında yumruklayarak burnunu kanatan kişi olduğu öğrenildi. 

    RAPOR HAZIRLANDIĞI

    Bu arada, Vali Çiftçi hakkında, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın yürüttüğü soruşturmanın geçen Aralık ayında tamamlandığı öğrenildi.
    25 Aralık 2017'de hazırlanan raporun bakanlık Personel Genel Müdürlüğü'ne gönderildiği öğrenildi.

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    Etiketler: Vali , dayak , Orhan Çiftçi , gündem
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