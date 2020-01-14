Vali Balcı: 48 bin 884 öğrenci sporla buluştu

"Spor Tokat" projesi değerlendirme toplantısı Tokat Valisi Ozan Balcı başkanlığında Valilik toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ile proje ekibi katıldı. Vali Ozan Balcı, anaokulundan liseli öğrencilerine kadar 30 spor branşında açılan kurslarda spor altyapısına katkı sağlamak, spor kültürünü oluşturmak, her çocuğun en az bir spor dalı ile uğraşmasını ya da bir spor dalını sevmesini sağlamak amacıyla başlatılan Spor Tokat kapsamında 5 milyon TL spor malzemesi desteği verildiğini söyledi. Balcı, Spor Tokat kapsamında yarıyıl tatilinde gençlik merkezleri bünyesinde sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin devam edeceğini belirterek "Her öğrencimiz sportif faaliyetlere katılarak hem yarıyıl tatillerini değerlendirecekler hem de sporla buluşacaklar. Proje kapsamında il genelinde 30 branşta açılan bin 939 kursta 48 bin 884 öğrencinin sporla buluştu" dedi.