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    Vali aldırdı... Tutuklandılar

    Gökhan İÇKİLLİ/DHA
    19.06.2018 - 01:38 | Son Güncelleme:

    Samsun’da tedavi için gittikleri özel hastanede, doktora yumruk ve tekmelerle saldıranların savcılık tarafından serbest bırakılmasının ardından Valilik devreye girdi. Büyük tepki çeken saldırıyla ilgili iki kişi dün, Samsun Valisi Osman Kaymak’ın talimatıyla yeniden gözaltına alındı.

    Atakum ilçesinde cuma günü yaşanan olayda bir kafede çıkan kavgada yaralanan 8 kişi, tedavi için ilçedeki özel bir hastaneye gitti. Hastanede olay çıkaran gruptan Süleyman Sait Kaya, acil serviste görevli doktor A.F.N.’ye saldırdı. Kaya, doktorun yüzüne tekme atarak yere düşürdü. Kaya ve arkadaşı Gürkan Sandıkçı yere düşen doktora vurmaya devam etti. Saldırganlar, kendilerine müdahale etmek isteyen güvenlik görevlisine de yumruk ve tekmelerle vurduktan sonra kaçtı. Güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği olay sonrası gözaltına alınan şüpheliler önceki gün sevk edildikleri adliyede savcılık ifadesinden sonra serbest bırakıldı.

    Vali aldırdı... Tutuklandılar

    Büyük tepki çeken olayın ardından Samsun Valiliği devreye girdi. Vali Osman Kaymak’ın talimatıyla haklarında tekrar yakalama kararı çıkarılan Sandıkçı ile Kaya dün tekrar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Gürkan Sandıkçı ile Süleyman Sait Kaya çıkarıldıkları Nöbetçi Mahkeme tarafından tutuklandı.

    DOKTORA 40 GÜNLÜK RAPOR

    Özel hastanenin başhekimi Adem Dirican, acil serviste saldırıya uğrayan doktorun 40 gün iş göremez raporu aldığını söyledi. Başhekim Dirican, “Doktorumuzun sol omzunda kopma kırığı var. Yine o bölgede ciddi bir ödemi var. Aldığı darbelerden dolayı akciğer dokusu da zedelenmiş” dedi.

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    Etiketler: gazetehaberleri , dayak , son dakika , haberler
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