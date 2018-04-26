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    Başkent'te adaylık için üst düzey ilk istifa geldi

    Aysel ALP/ANKARA - İHA - DHA
    26.04.2018 - 09:56 | Son Güncelleme:

    Burdur Valisi Şerif Yılmaz, milletvekili aday adaylığı için istifa etti. Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'nın da bugün milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa edeceği belirtildi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ekonomi danışmanı Turgay Bozoğlu da Çankaya Belediyesi’nde başkan yardımcılığı görevinden istifa ederek CHP’den milletvekili aday adayı oldu. Bu arada Ankara'dan da şu ana kadar en üst düzeyde ilk istifa haberi TRT'den geldi. Genel Müdür Yardımcısı Fethi Fahri Kaya görevinden istifa ederek, AK Parti'den Eskişehir milletvekili aday adayı oldu.

    Burdur Valisi Şerif Yılmaz, 24 Haziran’da yapılacak seçimde milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti. Dün akşam görevinden istifa eden Yılmaz'ın bugün AK Parti Manisa milletvekili aday adayı olmak için başvuruda bulunacağı öğrenildi. Öte yandan Vali Yılmaz’ın bugün saat 16.00'da valilikte düzenlenecek olan uğurlama töreninin ardından Burdur’dan ayrılması bekleniyor. (İHA)
    Başkentte adaylık için üst düzey ilk istifa geldi
    Şerif Yılmaz

    ANKARA'DA ADAYLIK İÇİN ÜST DÜZEY İLK İSTİFA: TRT GENEL MÜDÜR YARDIMCISI AK PARTİ'DEN ADAY ADAYI

    Başkentte adaylık için üst düzey ilk istifa geldi24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adaylığı için istifalarda bugün son gün. Aday adayı olmak isteyenlerin bugün saat 17.00'ye kadar partilere başvurmaları gerekirken Ankara'dan üst düzey ilk istifa TRT'den geldi.

    Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdür Yardımcısı Fethi Fahri Kaya görevinden istifa ederek, AK Parti'den Eskişehir milletvekili aday adayı oldu.

    TRT'den ayrıca 1.Hukuk Müşaviri Maruf Okuyan'ın istifa ederek memleketi Bingöl'den milletvekili aday adayı olarak başvurduğu öğrenildi. Okuyan, daha önce AK Parti Bingöl İl Başkanlığı da yapmıştı. (AYSEL ALP / HÜRRİYET ANKARA)

    Başkentte adaylık için üst düzey ilk istifa geldi
    Fethi Fahri Kaya

    BİLECİK VALİSİ DE ADAYLIK İÇİN İSTİFA EDECEK

    Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkanlığı görevinden istifa ederek, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde aday adaylığı olacağını açıklayacak.

    Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, bugün AK Parti İl Başkanlığı'nda belediye başkanlığında istifa ederek 24 Haziran’da yapılacak genel seçimlerde aday adaylığını açıklayacak. Başkan Yağcı, istifa dilekçesini basın toplantı sonrası Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a vereceği öğrenildi. (İHA)

    KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANI DA İSTİFA ETTİ

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekonomi danışmanı Turgay Bozoğlu, Çankaya Belediyesi’nde başkan yardımcılığı görevinden istifa ederek CHP’den milletvekili aday adayı oldu. Bozoğlu, 2011 genel seçimlerinde CHP İzmir 1. Bölge 8’inci sıradan milletvekili adayı gösterilmişti. Seçilemeyince 2014 yılında Çankaya Belediyesi’nde başkan yardımcılığı görevine getirildi, 2015 yılında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekonomi danışmanı oldu. Bozoğlu, İzmir’den milletvekili adayı olabilmek için kamu görevinden istifa ederek, aday adayı oldu. (DHA)

    Başkentte adaylık için üst düzey ilk istifa geldi
    Turgay Bozoğlu

     

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    Etiketler: Burdur Valisi , seçim , erken seçim , milletvekili adaylığı , gündem
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