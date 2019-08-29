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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.08.2019 - 21:41, Son Güncelleme:

Valentina Tereşkova kimdir? Uzaya çıkan ilk kadın olarak tarihe geçti

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Valentina Tereşkova kimdir? Uzaya çıkan ilk kadın olarak tarihe geçti

Genel kültür alanında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, uzaya çıkan ilk kadın Valentina Tereşkova'nın hayatını merak ediyor. İnternet üzerinden araştırma yapan vatandaşlar, bilimsel çalışmalara katkı sağlayan ve Dünya'nın yörüngesinde 48 tur atan Valentina Tereşkova'nın çalışmaları ile ilgili detayları sorguluyor. Peki, Valentina Tereşkova kimdir? Valentina Tereşkova hangi ülkenin vatandaşıdır? İşte, o konu hakkında bilgiler.

Valentina Vladimirovna Tereşkova 6 Mart 1937'de Rusya'da dünyaya geldi. Vostok 6 pilotluğu için 400'ü aşkın başvuru ve 5 finalist arasından Tereşkova birinci seçildi. Uzayda, Dünya'nın yörüngesinde 48 tur atarak yaklaşık 3 gün geçirdi. Kozmonot Corps'a katılmak için Tereşkova Sovyet Hava Kuvvetleri'ne onurla bağlandı ve böylece uzaydan uçan ilk sivil oldu.

Kozmonot olarak işe almadan önce Tereşkova tekstil fabrikası montaj işçisi ve amatör bir skydiving sporcusuydu. 1969'da ilk kadın kozmonot grubunun dağılmasından sonra Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin önde gelen bir üyesi oldu ve çeşitli politik görevlerde bulundu. Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra siyasi olarak aktif kaldı ve hala Sovyet sonrası Rusya'da bir kahraman olarak görülüyor.

2013'te fırsat sağlanırsa Mars'a tek yönlü bir yolculuk yapmayı istedi. 2014 Kış Olimpiyatlarının açılış töreninde Olimpiyat bayrağını taşıyan biriydi.

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