Valentina Tereşkova kimdir? Uzaya çıkan ilk kadın olarak tarihe geçti
Genel kültür alanında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, uzaya çıkan ilk kadın Valentina Tereşkova'nın hayatını merak ediyor. İnternet üzerinden araştırma yapan vatandaşlar, bilimsel çalışmalara katkı sağlayan ve Dünya'nın yörüngesinde 48 tur atan Valentina Tereşkova'nın çalışmaları ile ilgili detayları sorguluyor. Peki, Valentina Tereşkova kimdir? Valentina Tereşkova hangi ülkenin vatandaşıdır? İşte, o konu hakkında bilgiler.
Valentina Vladimirovna Tereşkova 6 Mart 1937'de Rusya'da dünyaya geldi. Vostok 6 pilotluğu için 400'ü aşkın başvuru ve 5 finalist arasından Tereşkova birinci seçildi. Uzayda, Dünya'nın yörüngesinde 48 tur atarak yaklaşık 3 gün geçirdi. Kozmonot Corps'a katılmak için Tereşkova Sovyet Hava Kuvvetleri'ne onurla bağlandı ve böylece uzaydan uçan ilk sivil oldu.
Kozmonot olarak işe almadan önce Tereşkova tekstil fabrikası montaj işçisi ve amatör bir skydiving sporcusuydu. 1969'da ilk kadın kozmonot grubunun dağılmasından sonra Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin önde gelen bir üyesi oldu ve çeşitli politik görevlerde bulundu. Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra siyasi olarak aktif kaldı ve hala Sovyet sonrası Rusya'da bir kahraman olarak görülüyor.
2013'te fırsat sağlanırsa Mars'a tek yönlü bir yolculuk yapmayı istedi. 2014 Kış Olimpiyatlarının açılış töreninde Olimpiyat bayrağını taşıyan biriydi.
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