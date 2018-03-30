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    Vale kavgası sokak kapattı

    Fatma AKSU/İSTANBUL
    30.03.2018 - 23:49 | Son Güncelleme:

    Kadıköy Caddebostan’daki bir restoranda müşterilerle valeler arasında çıkan ve Murat Oğuz Orhan ile Emre Adaş’ın ölümüne neden olan kavganın yaşandığı İskele Sokak trafiğe kapatılacak.

    CHP’li Kadıköy Belediyesi ve İBB Meclisi üyesi Hüseyin Sağ, Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) aracılığıyla İçişleri Bakanlığı’na başvuruda bulunup, bir şeridi valeler tarafından işgal edilen İskele Sokak’ın trafiğe kapatılmasını istedi.

    BİMER’den gelen yazıda, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafında yapılan inceleme sonucu, vale cinayetinin yaşandığı ve çift yönlü trafiğin işlediği Caddebostan’daki İskele Sokak’ın araç trafiğine kapatılmasının “Olumlu” olacağı yönünde raporun Kadıköy Kaymakamlığı’na gönderildiği bildirildi.

    VALE VARSA İZNİ DE OLMALI
    Yeni bir cinayet işlenmesi muhtemel bir mevkinin de Şaşkınbakkal Caddesi üstündeki restoranlar olduğunu ileri süren Hüseyin Sağ, “Yine valeler var ve aynı şeylerin yaşanması an meselesi. Kolluk kuvvetleri çok kolaylıkla bu kaçak çalışan valeleri bulabilir. Eğer bir işletmenin valesi varsa önce izni olmalı ve işletmede sigortalı olarak çalışmalı. Aksi böyle olur. Tarafınızdan vale terörü ile ilgili ne gibi çalışmaların yapıldığını merak ediyorum” dedi.

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
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