Vale cinayetinin ardından... Kadıköy'ün kilit sokağı trafiğe kapanıyor

CHP’li Kadıköy Belediyesi ve İBB Meclisi üyesi Hüseyin Sağ, Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) aracılığıyla İçişleri Bakanlığı’na başvuruda bulunup, bir şeridinin valeler tarafından işgal edilen İskele Sokak'ın trafiğe kapatılmasını istedi. BİMER’den gelen yazıda, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafında yapılan inceleme sonucu, vale cinayetinin yaşandığı ve çift yönlü trafiğin işlediği Caddebostan’daki İskele Sokak’ın araç trafiğine kapatılmasının “olumlu” olacağı yönünde raporun Kadıköy Kaymakamlığı’na gönderildiği bildirildi.

VALE VARSA İZNİ DE OLMALI

Yeni bir cinayet işlenmesi muhtemelen bir yerin de Şaşkınbakkal Cadde üstündeki restoranlarda olduğunu ileri süren Hüseyin Sağ “Yine valeler var ve aynı şeylerin yaşanması an meselesi. Kolluk kuvvetleri çok kolaylıkla bu kaçak çalışan valeleri bulabilir. Eğer bir işletmenin valesi varsa önce izni olmalı ve işletmede sigortalı olarak çalışmalı. Aksi böyle olur. Tarafınızdan vale terörü ile ilgili ne gibi çalışmaların yapıldığını merak ediyorum” dedi.

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