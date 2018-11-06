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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yüksel KOÇ/İSTANBUL(DHA)
06.11.2018 - 18:25, Son Güncelleme:

Vale cinayeti davasında tahliye çıktı ortalık karıştı

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Kadıköy’de 2 kişinin hayatını kaybettiği vale cinayetine ilişkin aralarında açığa alınan emniyet amirinin de bulunduğu 5 sanığın yargılandığı davada, duruşma sonrası taraflar mahkemenin tahliye kararına tepki gösterdi. Yaşanan arbede polisler ve güvenlik görevlileri tarafından önlendi.

KADIKÖY’de iki müşterinin yaşamını yitirdiği vale cinayetine ilişkin görülen davanın ilk duruşmasında, davanın tek tutuklu sanığı Hakan Ekşi, oy çokluğu ile tahliye edildi. Duruşma öncesi duruşma salonunun koridorunda dövizler açan öldürülenlerin yakınları, tahliye kararına tepki gösterdi. Adliyede gerginlik yaşandı.

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına, azmettirici olduğu öne sürülen davanın tek tutuklu sanığı Hakan Ekşi ile tutuksuz sanık Hakan Keleşoğlu ve ölenlerin yakınları duruşmada hazır bulundu. Tutuksuz müşteki sanık Emniyet Amiri Adnan Ayhan da duruşmaya katıldı. İki kişiyi öldürmekle suçlanan Mehmet Halim Toprak ise davanın firari sanığı.

YAKINLARI DÖVİZLER AÇTI

Olayda hayatını kaybeden Emre Ağdaş ve Murat Oğuz Orhan’ın yakınları, duruşmanın yapıldığı salonun koridorunda ellerinde, "Adalet istiyoruz", "Katiller bulunsun" yazan dövizler açtılar. Aileler, maktullerin fotoğraflarının bulunduğu dövizler de taşıdılar. Güvenlik görevlileri ile maktullerin yakınları arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

EMNİYET AMİRİ SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Tutuksuz yargılanan müşteki sanık Emniyet Amiri Adnan Ayhan, savunmasında, olayın gerçekleştiği restoranda arkadaşları ile buluştuğunu, maktül Murat Oğuz Orhan’ın da masada olduğunu, gece 24.00 sıralarında bayan arkadaşını uğurlamak üzere kapının önüne çıktığını, aracının geç gelmesi nedeni ile valeyle tartıştığını söyledi. Tartışma üzerine maktül Murat Oğuz Orhan’ın da yanlarına geldiğini söyleyen Adnan Ayhan, etrafa toplanan kişilerin kendisine saldırdığını, linç edilmemek için ticari taksiye binerek olay yerinden ayrıldığını ve kasten yaralama suçunu kabul etmediğini söyledi.

AZMETTİRİCİ OLDUĞUNA YÖNELİK SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Murat Oğuz Orhan ve Emre Ağdaş’ın öldürüldüğü olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen davanın tek tutuklu sanığı Hakan Ekşi, olaydan 1.5 yıl önce olayın gerçekleştiği restoranın vale işletmeciliğini yaptığını söyledi. Dışarıda yaşanan tartışma üzerine dışarıya çıktığını söyleyen Hakan Ekşi, daha önce yanında çalışan Ali Gündüz’ü gördüğünü belirterek, "Burnundan kan akıyordu. Huzurda bulunan Adnan Ayhan’ı göstererek ’emniyet amiriymiş, burnumu kırdı’ dedi. Adnan Ayhan ile tartıştım. Sonradan adının Murat Oğuz Orhan olduğunu öğrendiğim maktulü kimse tutamıyordu" dedi. 

Olayların yatıştığı sırada Ali Gündüz’ün Murat Oğuz Orhan’a yumruk atması üzerine ortalığın tekrar gerildiğini söyleyen Hakan Ekşi, bu sırada firari sanık Mehmet Halim Toprak’ın olaya dahil olduğunu belirterek, "Belinden silahı çekti Murat Oğuz Orhan’a tahminen 4-5 kez ateş etti. Murat yere düşünce maktul Emre Ağdaş’a döndü ve ona da 2-3 el ateş etti. Sonra da aşağıya doğru koşmaya başladı. Onu aradım yanıma geldi. Niye yaptığını sordum. Bana ’ben vurmasaydım o vuracaktı’ dedi. Teslim olmasını sağlamaya çalıştım. Ancak Emre Ağdaş’ın öldüğünü öğrenince teslim olmadı. Sonrasında cinayet büroya giderek teslim oldum. Ben kesinlikle vurması için bir şey demedim" dedi.

OY ÇOKLUĞU İLE TAHLİYE EDİLDİ

Davanın tek tutuklu sanığı Hakan Ekşi, üyeler Şükrü Yılmaz Akbaş ve Meryem Çapar Sünbül’ün lehte, başkan Dursun Kaya’nın aleyhte oyu ile tahliye edildi. Hakan Ekşi hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

AİLELER TAHLİYE KARARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Hakan Ekşi’nin tahliye kararı üzerine duruşma salonunun bulunduğu koridarda arbede yaşandı. Karara tepki gösteren maktullerin yakınları ile güvenlik görevlileri arasında gergin anlar yaşandı. Ailelerin tepkisi dışarıda da sürdü. 

Olayda hayatını kaybeden Murat Oğuz Orhan ailesinin Avukatı Cesim Parlak, davanın tek tutuklu sanığı olan Hakan Ekşi’nin, mahkeme başkanının muhalefet etmesine rağmen iki üyenin oyu ile tahliye edildiğini hatırlatarak, "Bu adamı iki üye serbest bıraktı. Adaletin geldiği yer itibariyle burada bağırış çağırış ile sonuç alamazsınız" dedi. 

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kadıköy’de bir restoranda 5 Ocak 2018 tarihinde meydana gelen olayda emniyet amiri Adnan Ayhan’ın da karıştığı olayda Murat Oğuz Orhan ve Emre Ağdaş hayatını kaybettiği belirtiliyor. 

Tetikçinin firari sanık Mehmet Halim Toprak olduğu öne sürülen iddianamede azmettirici olarak Hakan Ekşi gösteriliyor. 

Olaydan kullanılan silahın ele geçirilemediği anlatılan iddianamede, tutuklu şüpheli Hakan Ekşi için, "Kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet ve "Kasten öldürmeye yardım etme" suçundan da 15 yıldan 20 yıla kadar, Mehmet Halim Toprak için "Kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet habis cezası istendi. Emniyet amiri Adnan Ayhan, Mertcan Güven ve Murat Keleşolu hakkında da "Kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası isteniyor. 

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