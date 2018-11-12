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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer GÖKÇE
12.11.2018 - 16:02, Son Güncelleme:

Vale cinayeti davasında flaş gelişme: Yakalama kararı çıkarıldı

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Vale cinayeti davasında flaş gelişme: Yakalama kararı çıkarıldı

İstanbul Kadıköy’de yaşanan ve iki kişinin yaşamını yitirdiği vale cinayeti davasında önemli bir gelişme yaşandı. Davanın tek tutuklu sanığı Hakan Ekşi için verilen tahliye kararı bozuldu. Cinayetin azmettiricisi olarak iddianamede adı yer alan Ekşi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Davanın, geçen hafta görülen duruşması sonrası çıkan tahliye kararı, yakınlarını kaybeden ailelerin tepkisine yol açmıştı.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Geçen Ocak ayında, İstanbul Caddebostan İskele Sokak’ta meydana gelen olayda, müşteri olarak mekanda bulunan Murat Oğuzorhan ile Emre Ağbaş yaşamını yitirmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında, 5 kişi hakkında dava açıldı.

Davanın tek tutuklu sanığı olan hakkında "Kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet ve "Kasten öldürmeye yardım etme" suçundan da 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istenen Hakan Ekşi geçen hafta yapılan duruşma sonrası tahliye edilmişti. İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinin tahliye kararına, bir üst mahkeme nezdinde itiraz edildi. Mahkeme, tahliye kararını bozdu, Ekşi hakkında yakalama kararı çıkardı.

Vale cinayeti davasında flaş gelişme: Yakalama kararı çıkarıldı

Aileler, karara tepki göstermişti. Duruşma salonunun önünde tartışma yaşanmıştı.

İTİRAZ SONRASI YAKALAMA KARARI
Yakalama kararına ilişkin konuşan, bir kısım mağdur avukatı Cesim Parlak “Usulsüz bir tahliyeydi. Yakınlarının kaybeden ailelerin de tepkisi büyüktü. Üstelik, deliller toplanmadan böyle bir karar verildi. Üst mahkemeye yaptığımız itiraz sonrası yakalama kararı çıkarıldı. Umarız, azmettiriciyi de, tetikçi gibi ellerinden kaçırmazlar da yakalarlar” şeklinde konuştu. 

Vale cinayeti davasında flaş gelişme: Yakalama kararı çıkarıldı


Vale cinayeti davasında tahliye çıktıKadıköy’de 2 kişinin hayatını kaybettiği vale cinayetine ilişkin aralarında açığa alınan emniyet amirinin de bulunduğu 5 sanığın yargılandığı davada, duruşma sonrası taraflar mahkemenin tahliye kararına tepki gösterdi. Yaşanan arbede polisler ve güvenlik görevlileri tarafından önlendi.
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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