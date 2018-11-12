Vale cinayeti davasında flaş gelişme: Yakalama kararı çıkarıldı
İstanbul Kadıköy’de yaşanan ve iki kişinin yaşamını yitirdiği vale cinayeti davasında önemli bir gelişme yaşandı. Davanın tek tutuklu sanığı Hakan Ekşi için verilen tahliye kararı bozuldu. Cinayetin azmettiricisi olarak iddianamede adı yer alan Ekşi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Davanın, geçen hafta görülen duruşması sonrası çıkan tahliye kararı, yakınlarını kaybeden ailelerin tepkisine yol açmıştı.
İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Geçen Ocak ayında, İstanbul Caddebostan İskele Sokak’ta meydana gelen olayda, müşteri olarak mekanda bulunan Murat Oğuzorhan ile Emre Ağbaş yaşamını yitirmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında, 5 kişi hakkında dava açıldı.
Davanın tek tutuklu sanığı olan hakkında "Kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet ve "Kasten öldürmeye yardım etme" suçundan da 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istenen Hakan Ekşi geçen hafta yapılan duruşma sonrası tahliye edilmişti. İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinin tahliye kararına, bir üst mahkeme nezdinde itiraz edildi. Mahkeme, tahliye kararını bozdu, Ekşi hakkında yakalama kararı çıkardı.
Aileler, karara tepki göstermişti. Duruşma salonunun önünde tartışma yaşanmıştı.
İTİRAZ SONRASI YAKALAMA KARARI
Yakalama kararına ilişkin konuşan, bir kısım mağdur avukatı Cesim Parlak “Usulsüz bir tahliyeydi. Yakınlarının kaybeden ailelerin de tepkisi büyüktü. Üstelik, deliller toplanmadan böyle bir karar verildi. Üst mahkemeye yaptığımız itiraz sonrası yakalama kararı çıkarıldı. Umarız, azmettiriciyi de, tetikçi gibi ellerinden kaçırmazlar da yakalarlar” şeklinde konuştu.
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