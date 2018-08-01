Vakumlu poşetlerin içindeki havlulardan kokain çıktı
İstanbul Atatürk Havalimanında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Brezilya’dan gelen uyuşturucu kuryesinin valizinde, vakumlu poşetteki havlulara emdirilmiş 6 kilo 957 gram kokain ele geçti. 55 yaşındaki kurye Y.C. tutuklandı.
Atatürk Havalimanında görev yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Brezilya Sao Paulo’dan gelen uçaktaki yolcuların birinden şüphelendi. Tedirgin hareketlerde bulunan yolcu durdurularak polis noktasına alındı. Adının Y.C.(55) olduğu belirlenen yolcunun valizinde arama yapıldı.
Valizde vakumlu poşetler içindeki havlular polisin dikkatini çekti. Yapılan incelemede havluların kokain zulası olarak kullanıldığı belirlendi. Havlularda 6 kilo 957 gram kokain olduğu tespit edildi. Havlulara emdirilen kokaini getiren uyuşturucu kuryesi Y.C. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Y.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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