Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Vakıflı'nın umutlu kadınları

    Vakıflı'nın umutlu kadınları

    Zeynep BİLGEHAN / Fotoğraf: Murat ŞAKA / HATAY
    11.03.2018 - 00:54 | Son Güncelleme:

    HATAY’ın Akdeniz’e bakan yüzündeki Samandağ ilçesine bağlı Vakıflı Köyü, Türkiye’nin ‘son Ermeni Köyü’ olma özelliğini taşıyor. 125 yıllık bir yerleşim olan 35 haneli köy, 140 kişilik nüfusa sahip. Bozuk yolları aşarak ulaştığımız köyde in cin top oynuyor. Oysa burası bir zamanlar turistlerin gözde duraklarından biriydi...

    400 KİŞİYE 10 KİŞİYE
    Meydandaki çay ocağında muhtar Benç Kartun’la buluşuyoruz. Kartun köyün son halini şöyle anlatıyor: “Eskiden bu çay bahçesinde oturacak yer olmazdı. Günde en az 400 kişi ziyarete gelirdi. Şimdiyse en fazla 10 kişi oluyor. Suriye savaşından sonra Ortadoğu’dan kimse gelmiyor. İnsanlar tüm bölgede savaş var zannediyor ve çekiniyor. Aslında yok.”

    Vakıflı, 2014’te terör örgütü DEAŞ’ın saldırısına uğrayan Keseb’de yaşayan 21 Suriyeli Ermeni’ye ev sahipliği yapmıştı. Benç Kartun, “Rejim Keseb’i geri aldıktan sonra hepsi evlerine döndü. Hayat zormuş ama evlerinde olmaktan memnunlar” diye anlatıyor.

    Çay ocağının yukarısında, kilisenin altındaki mutfaktaysa hummalı bir çalışma var. Köyün kadınları hep beraber heyecan içinde künefe pişiriyor. Bu mutfakta, Kalkınma Bakanlığı’nın Sosyal Destek Programı kapsamında finanse edilen ‘Tarihten Gelen Tatlar Kadın Eliyle Canlanıyor’ projesiyle yılbaşından beri haftanın dört günü yemek atölyesi yapılıyor. Kuhar Kartun, 12 yıl önce beş kadınla amatörce başlayan ‘Kadınlar Kolu’nun kurucusu. Geçimini tarımla sağlayan köy turizme açılınca kadınlar olarak anneannelerinden öğrendikleri yemek ve tatlıları yaparak aile bütçesine katkıda bulunmaya başlamışlar. Kartun da Suriye’de savaşın başlamasından sonra gelen ziyaretçilerin yüzde 80 oranında düştüğünden yakınıyor. Ancak kadınlar, köyün erkekleri kadar ümitsiz değil... Mutfakta, savaş yarın bitecekmiş gibi hazırlık yaptıklarını söylüyorlar: “Umarız savaş bitecek, komşumuz huzura kavuştuktan sonra biz de eski güzel günlere döneceğiz.”

    Etiketler: Hatay , ermeni cemaati , gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri