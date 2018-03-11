Vakıflı'nın umutlu kadınları

400 KİŞİYE 10 KİŞİYE

Meydandaki çay ocağında muhtar Benç Kartun’la buluşuyoruz. Kartun köyün son halini şöyle anlatıyor: “Eskiden bu çay bahçesinde oturacak yer olmazdı. Günde en az 400 kişi ziyarete gelirdi. Şimdiyse en fazla 10 kişi oluyor. Suriye savaşından sonra Ortadoğu’dan kimse gelmiyor. İnsanlar tüm bölgede savaş var zannediyor ve çekiniyor. Aslında yok.”



Vakıflı, 2014’te terör örgütü DEAŞ’ın saldırısına uğrayan Keseb’de yaşayan 21 Suriyeli Ermeni’ye ev sahipliği yapmıştı. Benç Kartun, “Rejim Keseb’i geri aldıktan sonra hepsi evlerine döndü. Hayat zormuş ama evlerinde olmaktan memnunlar” diye anlatıyor.



Çay ocağının yukarısında, kilisenin altındaki mutfaktaysa hummalı bir çalışma var. Köyün kadınları hep beraber heyecan içinde künefe pişiriyor. Bu mutfakta, Kalkınma Bakanlığı’nın Sosyal Destek Programı kapsamında finanse edilen ‘Tarihten Gelen Tatlar Kadın Eliyle Canlanıyor’ projesiyle yılbaşından beri haftanın dört günü yemek atölyesi yapılıyor. Kuhar Kartun, 12 yıl önce beş kadınla amatörce başlayan ‘Kadınlar Kolu’nun kurucusu. Geçimini tarımla sağlayan köy turizme açılınca kadınlar olarak anneannelerinden öğrendikleri yemek ve tatlıları yaparak aile bütçesine katkıda bulunmaya başlamışlar. Kartun da Suriye’de savaşın başlamasından sonra gelen ziyaretçilerin yüzde 80 oranında düştüğünden yakınıyor. Ancak kadınlar, köyün erkekleri kadar ümitsiz değil... Mutfakta, savaş yarın bitecekmiş gibi hazırlık yaptıklarını söylüyorlar: “Umarız savaş bitecek, komşumuz huzura kavuştuktan sonra biz de eski güzel günlere döneceğiz.”