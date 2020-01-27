Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) personel alımı yapacak – Personel alımı başvuru şartları neler?

Yayınlanan personel alımı ilanında, "Vakıf Zeytinlikleri Işletme Müdürlüğümüze bağlı fabrika ile ürün/mal satış şubelerinde çalıştırılmak üzere, 4857 sayılı Iş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlanna Işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönctınelik hükümleri kapsamında Türkiye Iş Kurumu (IŞKUR) aracılığı ile aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen "sürekli işçi" kadrolarına sınavla işçi alımı yapılacaktır. " denildi.



KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI



Ayrıca başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları da açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları şöyle:



1) 2527 sayılı Türk soylu yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya işyerlerinde Çalıştınlabilmelerine ilişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.



2) Ilan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.



3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat kanştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.



4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.



5) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.



6) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak.



7) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun olmamak.



8) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı veya engeli bulunmamak.



9) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile giriş sınav şartlarından bir veya birkaçını taşımadıgı sonradan anlaşılan adaylar giriş sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamalan yapılmayacak, atılması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.



10) Öğrenim durumunu gösterir diplomanın aslı veya noter tasdikli sureti.



11) Lisans ile ön lisans mezunları için, ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS sınavından en az 60 puan almış olmak.



12) Balıkesir Edremit ilçesinde ikamet etmek.