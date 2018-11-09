Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün aylık 250 lira ücret ile tahsis edececeği VGM bursu için geri sayım başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun burs imkanından yararlanamayan öğrencilerin değerlendirileceği VGM bursu, sorgulanmaya devam ediliyor. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, birçok vatandaşın araştırdığı o konuyla ilgili detaylı bilgiler
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ihtiyaç sahibi öğrencilere tahsis edeceği VGM bursu, KYK sonuçlarının açıklanmasının ardından gündemde yer alacak. Peki, VGM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, on binlerce kişinin merak ettiği konuyla ilgili detaylı bilgiler
VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
VGM burs başvuru sonuçları, Lisans öğrencileri için Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) açıklayacağı burs sonuçlarının ardından açıklanacak. KYK bursu almaya hak kazanamayan öğrenciler, bu burstan faydalanabilecek.
Sonuçlar, değerlendirme işleminin sona ermesinin ardından kurumun internet sitesi üzerinden yayımlanacak.
Bu kapsamda Bölge Müdürlüğü yetkili personeli, bilgilendirme ya da belge tamamlama işlemleri için başvuru yapan adayı arayabilecek.
ÖĞRENCİLERE BURSLARI NASIL ÖDENİR?
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler.
Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.
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