Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
İhtiyaç sahibi öğrencilere sekiz aylık süreçte aylık 250 TL burs desteği veren Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) desteğine bu yıl da devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda tamamlanan VGM burs başvuruları için gözler şimdi sonuçların açıklanacağı tarihte. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
2018-2019 eğitim dönemini kapsayan VGM burs başvurularının tamamlanmasının ardından binlerce öğrencinin gözü, VGM'den gelecek 'burs başvuru sonuçları açıklandı' haberinde. Yakın zaman önce KYK burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla beklentileri artan öğrenciler, konuya dair bilgi almak adına araştırmalarına hız verdi. İşte, VGM burs başvuru sonuçları hakkında merak edilen detaylar...
TARİH BELLİ OLDU MU?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. VGM, 2017-2018 eğitim dönemi yükseköğrenim burs başvuru değerlendirmeleri geçtiğimiz ocak ayında açıklanmış ve burs almaya hak kazanan öğrencilere 2017 Ekim ayından başlayarak geriye dönük ödeme yapılmıştı. Konuya dair gelişmeler oldukça haberimizden takip edebilirsiniz.
SONUÇLAR RESMİ İNTERNET SİTESİNDE OLACAK
VGM burs başvuru sonuçları, Lisans öğrencileri için Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) açıkladığı burs sonuçlarının değerlendirmeye alınacak. KYK bursu almaya hak kazanamayan öğrenciler, bu burstan faydalanabilecek. Sonuçlar, değerlendirme işleminin sona ermesinin ardından kurumun internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Bu kapsamda Bölge Müdürlüğü yetkili personeli, bilgilendirme ya da belge tamamlama işlemleri için başvuru yapan adayı arayabilecek.
ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler.
Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle