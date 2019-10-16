Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2019-2020 eğitim dönemi ortaöğrenim burs başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Yükseköğrenim bursu başvuruları da kısa süre içinde bitecek. VGM'den alacakları bursun hayalini kuran öğrenciler, VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim hayatına ülkemizde devam eden, ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere burs desteği veren VGM'de gözler, burs başvurularına dair değerlendirme işleminin tamamlanması ve ardından sonuçların açıklanmasında. İşte, 2019 VGM burs başvuru sonuçlarına ilişkin ayrıntılar...
Ortaöğrenim bursu için başvurular; 09 Eylül - 09 Ekim 2019 tarihleri arasında tamamlandı. Yükseköğrenim bursu için başvuru tarihleri ise 15 Eylül - 30 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacak.
SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Ortaöğrenim bursu başvuruları 9 Ekim'de biterken, yükseköğrenim bursu başvuruları 30 Ekim'de tamamlanacak. VGM burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı.
Konuya ilişkin detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
BURS MİKTARI NE KADAR?
Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00 TL burs verilmektedir.
KİMLER BURS BAŞVURU YAPABİLİR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim Bursu, öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere verilmektedir.
Ortaöğrenim Bursu, Vakıflar Yönetmeliğinin; Yükseköğrenim Bursu ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendirilmektedir.
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