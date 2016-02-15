Vakıfbank 2016 personel alımı! Vakıfbank iş başvurusu nasıl yapılır?
Türkiye’nin en büyük bankalarından biri olan Vakıfbank her yıl pek çok personel alımı yapıyor. Peki, Vakıfbank’a iş başvurusu nasıl yapılır? Vakıfbank hangi kadrolar için personel alımı yapıyor? İş başvuru şartları neler? Tüm detaylar haberimizde...
Ülkemizin en büyük 10 bankası içinde yer alan Vakıfbank’ın personel alımları pek çok kişi tarafından takip edilmekte. Bankanın resmi web sitesinde yayınlanan iş ilanlarına başvuru nasıl yapılır?
Vakıfbank’a iş başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar bankanın resmi web sitesinden iş ilanlarına ulaşabilirler. Vakıfbank’ın kariyer sayfasında (https://kariyer.vakifbank.com.tr/) bulunan iş ilanlarına başvuru yapmak için üye olmak gerekmektedir. Üye olduktan sonra oluşturulan özgeçmiş hem iş ilanlarına başvurmanızı sağlayacak hem de bankanın sisteminde kayıtlı olduğu için değerlendirilecektir.
VAKIFBANK’TAN KARİYER MESAJI
Vakıfbank, benimsediği büyüme stratejisi ve sürdürdüğü yeniden yapılanma projesinin başarıya ve belirlenen hedeflere ulaşmasının büyük ölçüde insan kaynağına dayandığı gerçeğinden hareketle işe alma, terfi, performans değerlendirme, kariyer planlama ve eğitim süreçlerinde iyileştirme çalışmalarına, aralıksız olarak devam etmektedir.
Vakıfbank personeli, geleceğe güvenle bakabilmenin ve Vakıfbank’lı olmanın ayrıcalığını yaşamaktadır.
Vakıfbank’ ta, çalışma hayatınıza aşağıdaki unvanlarda görev alarak başlamanız mümkündür:
1. Memur
2. Uzman / Mali analist yardımcısı
3. Müfettiş yardımcısı
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