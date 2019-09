Hadi’nin bugünkü ipucu ‘ ‘Vak The Rock’, ‘No Problem’ ve ‘Agannaga Rüşvet’ hangi müzik grubunun albümleridir?’ sorusunun yanıtını detaylı bir şekilde derledik:



‘Vak The Rock’ Albümü Hakkında



Vak the Rock, 1986 yılında yayınlanan MFÖ albümü. Grubun üçüncü stüdyo albümüdür. Ayrıca Balet Plak'tan çıkan son MFÖ albümüdür. Bir önceki albüm Peki Peki Anladık gibi bu albümde de grup Peter Schön ile çalıştı ve şarkıları Hollanda'da kaydetti. Grup, bu albüm ile tekrar tamamen Türkçe şarkılardan oluşan albümler kaydetmeye başladı.

Grup, albüme adını veren şarkı "Vak the Rock" ve Disney krakterleri Cin, Can ve Cem'li kapakları ile ilk kez çocuklara yöneldi. "Vak the Rock"ın klibi Ali Murat Erkorkmaz tarafından çizilen animasyon karakterler ile İzzet Öz'ün çektiği grup görüntülerinin birleşiminden oluşmuş ve bu klip Türkiye'nin ilk animasyon klip olmuştur[1]. Ancak albümün geri kalanında çocuklara yönelik bu tarz devam ettirilmedi. Grubun üç elemanın da söz ve beste olarak katkıda bulunduğu albümdeki "Adımız Miskindir Bizim", Yunus Emre'nin bir eseri olup, ilk olarak 1974 yılında çıkan Mazhar ve Fuat albümü Türküz Türkü Çağırırız'da yorumlanmıştı. "Sanatçının Öyküsü" ise Mazhar Alanson tarafından 1970'lerin sonunda TRT ekranlarında seslendirilmişti.



No Problem Albümü Hakkında



No Problem, MFÖ'nün 1987 yılında çıkardığı dördüncü stüdyo albümdür. Tim Plak'tan çıkan bu albümdeki şarkıların çoğunda grup Garo Mafyan ile çalıştı. Albüme adını veren şarkı ilk olarak 1987 Eurovision Türkiye Elemeleri'nde seslendirildi ancak Türkiye'yi temsil etme şansı kazanamadı. Albümden "Tam Ortasındayım" ve "Muhabbetler Sana Doğru"nun Yaprak Özdemiroğlu ile beraber söylenmiş bir versiyonu bir sene sonra yayınlanan ve başrolünde Mazhar Alanson'un oynadığı Atıf Yılmaz filmi Arkadaşım Şeytan'da yer aldı.



Albüm, uzun yıllar boyunca MFÖ'nün plak formatında çıkan son albümü oldu. 2013'te WePLAY tarafından CD olarak piyasaya sürülen albüm, 2017'de Rainbow 45 Records tarafından tekrar plak olarak piyasaya sürüldü.



Agannaga Rüşvet Hakında



Agannaga Rüşvet, 1992 yılında Raks Müzik'ten çıkan MFÖ albümü. Grubun yedinci solo albümüdür. Dönmem Yolumdan albümünden sadece bir ay sonra çıkmıştır.