‘Vak The Rock’, ‘No Problem’ ve ‘Agannaga Rüşvet’ hangi müzik grubunun albümleridir?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri‘Vak The Rock’, ‘No Problem’ ve ‘Agannaga Rüşvet’ hangi müzik grubunun albümleridir?
GeriGündem ‘Vak The Rock’, ‘No Problem’ ve ‘Agannaga Rüşvet’ hangi müzik grubunun albümleridir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
10.09.2019 - 15:14, Son Güncelleme:

‘Vak The Rock’, ‘No Problem’ ve ‘Agannaga Rüşvet’ hangi müzik grubunun albümleridir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Vak The Rock’, ‘No Problem’ ve ‘Agannaga Rüşvet’ hangi müzik grubunun albümleridir?

Hadi’nin müzik gecesi sorusuna yönelik ipucu belli oldu. İpucunda ‘Vak The Rock’, ‘No Problem’ ve ‘Agannaga Rüşvet’ albümleri hatırlatıldı. Peki, ‘Vak The Rock’, ‘No Problem’ ve ‘Agannaga Rüşvet’ hangi müzik grubunun albümleridir?

Hadi’nin bugünkü ipucu ‘ ‘Vak The Rock’, ‘No Problem’ ve ‘Agannaga Rüşvet’ hangi müzik grubunun albümleridir?’ sorusunun yanıtını detaylı bir şekilde derledik:

‘Vak The Rock’ Albümü Hakkında

Vak the Rock, 1986 yılında yayınlanan MFÖ albümü. Grubun üçüncü stüdyo albümüdür. Ayrıca Balet Plak'tan çıkan son MFÖ albümüdür. Bir önceki albüm Peki Peki Anladık gibi bu albümde de grup Peter Schön ile çalıştı ve şarkıları Hollanda'da kaydetti. Grup, bu albüm ile tekrar tamamen Türkçe şarkılardan oluşan albümler kaydetmeye başladı.
Grup, albüme adını veren şarkı "Vak the Rock" ve Disney krakterleri Cin, Can ve Cem'li kapakları ile ilk kez çocuklara yöneldi. "Vak the Rock"ın klibi Ali Murat Erkorkmaz tarafından çizilen animasyon karakterler ile İzzet Öz'ün çektiği grup görüntülerinin birleşiminden oluşmuş ve bu klip Türkiye'nin ilk animasyon klip olmuştur[1]. Ancak albümün geri kalanında çocuklara yönelik bu tarz devam ettirilmedi. Grubun üç elemanın da söz ve beste olarak katkıda bulunduğu albümdeki "Adımız Miskindir Bizim", Yunus Emre'nin bir eseri olup, ilk olarak 1974 yılında çıkan Mazhar ve Fuat albümü Türküz Türkü Çağırırız'da yorumlanmıştı. "Sanatçının Öyküsü" ise Mazhar Alanson tarafından 1970'lerin sonunda TRT ekranlarında seslendirilmişti.

No Problem Albümü Hakkında

No Problem, MFÖ'nün 1987 yılında çıkardığı dördüncü stüdyo albümdür. Tim Plak'tan çıkan bu albümdeki şarkıların çoğunda grup Garo Mafyan ile çalıştı. Albüme adını veren şarkı ilk olarak 1987 Eurovision Türkiye Elemeleri'nde seslendirildi ancak Türkiye'yi temsil etme şansı kazanamadı. Albümden "Tam Ortasındayım" ve "Muhabbetler Sana Doğru"nun Yaprak Özdemiroğlu ile beraber söylenmiş bir versiyonu bir sene sonra yayınlanan ve başrolünde Mazhar Alanson'un oynadığı Atıf Yılmaz filmi Arkadaşım Şeytan'da yer aldı.

Albüm, uzun yıllar boyunca MFÖ'nün plak formatında çıkan son albümü oldu. 2013'te WePLAY tarafından CD olarak piyasaya sürülen albüm, 2017'de Rainbow 45 Records tarafından tekrar plak olarak piyasaya sürüldü.

Agannaga Rüşvet Hakında

Agannaga Rüşvet, 1992 yılında Raks Müzik'ten çıkan MFÖ albümü. Grubun yedinci solo albümüdür. Dönmem Yolumdan albümünden sadece bir ay sonra çıkmıştır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Genelkurmay'daki kritik görüşme tamamlandı
'Ülkemizin yeni bir göç dalgasını göğüslemesi artık mümkün değildir'
Şeytani planla boşandığı eşini öldürdü! Savunması çıldırttı
Mahkeme salonunda gerginlik! Sanık 'gülünce' ortalık karıştı