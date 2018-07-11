Vajinismus nedir? Vajinismus belirtileri ve tedavisi

'Cinsel ilişkiye girememe ve korkma durumu' olarak tanımlanan vajinismus rahatsızlığı toplumda ender de olsa rastlanabilen bir rahatsızlık. Oldukça zor, ağrılı cinsellik yaşama şeklinde kendisini gösteren bir cinsel sorun olarak vajinismus, çiftlerin cinsel yaşantısını olumsuz yönde etkileyen ciddi bir rahatsızlıktır. İşte, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı bilgiler ışığında vajinismus hakkında merak edilen soruların yanıtları...

Tanımı: Vajinismus hastalığı; ilişki sırasında ön sevişmede hiç bir sorun yaşamayan, hatta zevk dahi alan kadınlarda cinsel birleşme anı geldiğinde yaşadıkları istemsiz kasılmalar sonucunda penisin vajina içine girememesi veya son derece ağrılı, zor şekilde girmesi ile karakterize bir cinsel sorundur.

Şikayetleri: İstemsiz vajinal kasılmalar sonucunda cinsel birleşme (penetrasyon) ya hiç olamamakta veya son derece ağrılı ve acılı bir şekilde gerçekleşebilmektedir. Bazen de vajinaya penisin yalnızca uç kısmı girebilmektedir. Hatta bu şekilde çok nadir de olsa gebe kalan hastalar da olabilir.

Bulguları: Vajinismus hastalığında kişinin ilişki sırasında kendisini kasması kendisini tehlikeden korumak için yaptığı refleksif bir harekettir. Diğer bir tabir ile penisin vajinaya girme anında kişi kendisini istemsiz bir şekilde (refleks olarak) kasmaktadır. Bu nedenle vajinismus hastalığı psikolojide bir “kaygı bozukluğu” veya “cinsel ilişki fobisi” olarak da tanımlanmaktadır.

Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır:

Bir kişinin vajinismus hastalığı tanısı alabilmesi için cinsel ilişki sırasında ağrı olması şart değildir. Bazı hastalar penisin ucunun girmesine izin verebilirken bazı hastalar o safhaya bile gelememektedir. Yine bazı durumlarda vajinismus problemini yaşayan hastalar cinsel ilişki sırasında kendilerini kastıklarının farkında bile olamayabilirler. Vajinismus hastalığı yaşayan kadınlarda ilişki sırasındaki kasılmalar tamamen kişinin kontrolü dışındadır; yani “istemsiz” olarak gerçekleşmektedir. Bu nedenle vajinismus problemini yaşayan kadınların pek çoğu halen bakiredir.

Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır:

Hastalıklar ve tedavi yöntemleri genel isimler altında toplansa bile kişiye özel farklılık gösterir ve de kişiye özel tedavi verilir, ve de hastayı görmeden bazı yorumlar yapılamaz, fikir söylenemez. Aynı şekilde vajinismus tedavisinin başarısı da hekimin yetenek, tecrübe, ve bilgi birikimine bağlı olduğu kadar hastanın çözüm isteği, içinde bulunduğu sosyal ve kültürel koşullar kadar eş desteği ve de bir çok şeye bağlıdır.

Bu yüzden kesinlerle konuşmak gerçekçi değildir ve vajinismus tedavi yöntemi hastanın ihtiyacına göre belirlenir,

Bazı hastalarda sadece bilgi yeterli olurken;

Davranışsal tedavi uygulanır;

Çocukluk dönemi ve anne baba ile ilişkileri içeren dinamik denilen tedavi yöntemi uygulanır;

Hipnoz ve telkin yeterli olabilmektedir;

Bazı hastalarda ise karma bir tedavi yöntemi uygulanır.