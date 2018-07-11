Vajinal sarkma nedir? Vajinal sarkma neden olur?

Kadının dış genital organlarını oluşturan vajina, dış dudaklar, iç dudaklar ve klitoris doğal olarak her kadında bulunur ancak şekil ve görünüm açısından farklılıklar göstermektedir veya doğumdan sonra değişimler olabilir. İşte, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı bilgiler ışığında 'Vajinal sarkma nedir?' sorusunun yanıtı...

Tanımı: Vajina çevresindeki bağ, kas ve deri ağı, bölgedeki organları yerinde tutan ve destekleyen karmaşık bir yapıdadır. Bölgeye destek sağlayan bağ, kas ya da deri ağının farklı yerlerinde zayıflama ve kopma yaşanabilir. Zayıflama ve kopma nedeniyle vajina sarkması meydana gelir. Vajina sarkması tıpta vajina prolapsus olarak tanımlanır. Vajina sarkması, rahim, rektum, mesane, ince bağırsak, idrar yolu ya da vajinanın normal pozisyonunu kaybetmesi ya da kaybetmeye başlamasıdır. Tıbbi müdahalede gecikilirse sarkma başlayan yapılar zamanla daha fazla sarkabilir. Destek dokular iyice zayıflarsa vajinanın içine ve vajina açıklığından dışarı doğru sarkabilir.

Şikayetleri: Özellikle cinsel fonksiyonları, idrar ve dışkılamayı etkileyecek şekilde olur. Pelvik basınç ve rahatsızlık hissi de yaşanan şikayetler arasında yer alır.

Vajina Sarkması Türleri:

Rektosel: Bu vajina sarkması, vajinanın arka kısmının sarkmasıdır. Vajina arka duvarı zayıfladığında rektal duvar vajinal duvarı iter ve bir çıkıntı meydana gelir. Bu çıkıntı özellikle dışkılama anında daha belirgin olur.

Sistosel: Vajinanın ön duvarında yaşanan sarkmadır. Mesane vajina içine sarkabilir. Bu durum karşısında idrar yolu sarkar ve bu durum üretral sarkma olarak tanımlanır. Mesaneyle birlikte üretra sarkarsa durum sistoüretrosel olarak tanımlanır. Öksürürken, hapşırırken ya da gülerken idrar kaçırma kaçınılmaz olur.

Enterosel: İnce bağırsağın fıtıklaşmasıdır. Vajina üst kısmında bulunan destek dokuların zayıflaması sonucu oluşur. Genelde bir histerektomi sonrasında meydana gelir.