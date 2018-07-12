Vajinal enfeksiyon nedir? Vajinal enfeksiyon neden olur?

Kadınlarda oldukça sık rastlanılan vajinal akıntı, kaşıntı ve yanma gibi şikayetler, genellikle genital bölgede meydana enfeksiyonlardan kaynaklanmaktadır. Bu enfeksiyonlara ise birden fazla neden zemin hazırlamaktadır. İşte, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı bilgiler ışığında "Vajinal enfeksiyon nedir?" ve "Vajinal enfeksiyon neden olur?" sorularının yanıtı...

Tanımı: Üreme sisteminin sağlığını koruyabilmek için genital organlarda oluşan enfeksiyonların erken tanınması ve erken tedavi edilmesi gerekir. Genital organlarda çok sık karşılan enfeksiyonlar kişiye ciddi anlamda rahatsızlık vermekte ayrıca yaratabileceği kalıcı hasarlarla gelecek dönemlerde kısırlığa bile neden olabilmektedir.

Şikayetleri: Vajinal enfeksiyona maruz kalan kadınlarda oluşan en önemli şikayetler yanma hissi, kaşıntı, kokulu ve koyu kıvamda akıntı, cinsel birliktelik anında ağrı ve kaşıntıya bağlı gelişen tahriş olarak sıralanabilir. Enfeksiyonlar mantar, bakteri ve parazitler nedeniyle ortaya çıkabilmektedir. Mantar nedeniyle ortaya çıkan enfeksiyonlar genellikle gebelik döneminde, sürekli antibiyotik kullanan kişilerde ve doğum kontrol hapı kullananlarda daha sık oluşur. Bunların yanı sıra diyabet hastalarında da sıkça karşılaşılır.

Bulgular-Tanı-Tedavi: Mantar nedeniyle ortaya çıkan vajinitler beyaz renkli ve peynir kıvamında olur. Vajinal mantar enfeksiyonları erkekten bırakılan spermin kadın yumurtasına ulaşmasını engeller. Ayrıca vajinanın yapısını değiştirerek spermin canlılık süresini azaltır. Mantar enfeksiyonları kadınlarda görülebileceği gibi erkeklerde de görülebilir. Erkeklerde sperm kalitesini ve hareketliliğini azaltır. Mantar enfeksiyonları doğru ilaç tedavisi ile kolaylıkla kontrol altına alınabilir.

Bakteri nedeniyle ortaya çıkan enfeksiyonlarda sarı renkli ve kötü kokan vajinal akıntı oluşur. Bu tür enfeksiyonlar erkeklerde de ortaya çıkabilir. Fakat erkeklerde her hangi bir şikayete yol açmaz. Enfeksiyon vajinanın yapısını değiştirerek erkekten gelen spermin hareketini ve kalitesini olumsuz etkileyerek gebelik için döllenmeyi engeller. Döllenme gerçekleşse bile düşük riskini azaltır. Yine antibiyotik tedavisi ile kontrol altına alınabilir.