Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Vajinal enfeksiyon nedir? Vajinal enfeksiyon neden olur?

    Vajinal enfeksiyon nedir? Vajinal enfeksiyon neden olur?

    Hürriyet Haber
    12.07.2018 - 10:32 | Son Güncelleme:

    Birçok kadının hayatı boyunca en az bir kere karşılaştığı vajinal enfeksiyonlar, tedavi edilmediği takdirde kişiye çok rahatsızlık verecek şekilde tekrarlayan bir hal alabilmektedir. Bu sorunla karşılaşan kadınlarda, vajinal enfeksiyon hakkında bilgi almak adına araştırma yapıyor. Peki, vajinal enfeksiyon nedir? Vajinal enfeksiyon neden olur?

    Kadınlarda oldukça sık rastlanılan vajinal akıntı, kaşıntı ve yanma gibi şikayetler, genellikle genital bölgede meydana enfeksiyonlardan kaynaklanmaktadır. Bu enfeksiyonlara ise birden fazla neden zemin hazırlamaktadır. İşte, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı bilgiler ışığında "Vajinal enfeksiyon nedir?" ve "Vajinal enfeksiyon neden olur?" sorularının yanıtı...

    Tanımı: Üreme sisteminin sağlığını koruyabilmek için genital organlarda oluşan enfeksiyonların erken tanınması ve erken tedavi edilmesi gerekir. Genital organlarda çok sık karşılan enfeksiyonlar kişiye ciddi anlamda rahatsızlık vermekte ayrıca yaratabileceği kalıcı hasarlarla gelecek dönemlerde kısırlığa bile neden olabilmektedir.

    Şikayetleri: Vajinal enfeksiyona maruz kalan kadınlarda oluşan en önemli şikayetler yanma hissi, kaşıntı, kokulu ve koyu kıvamda akıntı, cinsel birliktelik anında ağrı ve kaşıntıya bağlı gelişen tahriş olarak sıralanabilir. Enfeksiyonlar mantar, bakteri ve parazitler nedeniyle ortaya çıkabilmektedir. Mantar nedeniyle ortaya çıkan enfeksiyonlar genellikle gebelik döneminde, sürekli antibiyotik kullanan kişilerde ve doğum kontrol hapı kullananlarda daha sık oluşur. Bunların yanı sıra diyabet hastalarında da sıkça karşılaşılır.

    Bulgular-Tanı-Tedavi: Mantar nedeniyle ortaya çıkan vajinitler beyaz renkli ve peynir kıvamında olur. Vajinal mantar enfeksiyonları erkekten bırakılan spermin kadın yumurtasına ulaşmasını engeller. Ayrıca vajinanın yapısını değiştirerek spermin canlılık süresini azaltır. Mantar enfeksiyonları kadınlarda görülebileceği gibi erkeklerde de görülebilir. Erkeklerde sperm kalitesini ve hareketliliğini azaltır. Mantar enfeksiyonları doğru ilaç tedavisi ile kolaylıkla kontrol altına alınabilir.

    Bakteri nedeniyle ortaya çıkan enfeksiyonlarda sarı renkli ve kötü kokan vajinal akıntı oluşur. Bu tür enfeksiyonlar erkeklerde de ortaya çıkabilir. Fakat erkeklerde her hangi bir şikayete yol açmaz. Enfeksiyon vajinanın yapısını değiştirerek erkekten gelen spermin hareketini ve kalitesini olumsuz etkileyerek gebelik için döllenmeyi engeller. Döllenme gerçekleşse bile düşük riskini azaltır. Yine antibiyotik tedavisi ile kontrol altına alınabilir.

    Etiketler: Vajinal enfeksiyon nedir? , Vajinal enfeksiyon neden olur?
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri