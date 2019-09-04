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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
04.09.2019 - 16:35, Son Güncelleme:

Vahşice öldürülen Eymen'in cenazesi otomobilin bagajında getirildi

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Vahşice öldürülen Eymen'in cenazesi otomobilin bagajında getirildi

İzmir’de iddialara göre annesi ve sevgilisi tarafından öldürüldükten sonra cesedi tandırda bulunan 5 yaşındaki minik Eymen’in cenazesi, yakınlarına cenaze aracının verilmemesinden dolayı bir otomobilin bagajında Eskişehir’e getirildi.

İzmir’in Buca ilçesinde kayıp olarak aranan 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak’ın cesedi, dövülerek öldürüldükten sonra atıldığı tandırda 4 gün önce ortaya çıkmıştı. Olay sonrasında gözaltına alınan anne Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin ‘Kasten tasarlayarak öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Otomobil bagajında getirildi

İzmir’de yakınlarına teslim edilen Eymen’in cenazesi için cenaze aracının ücretsiz olarak tahsil edilmediği iddia edildi. Küçük çocuğun cenazesi ufak tabutla birlikte yakınlarının otomobilinin bagajına konuldu. Tüm yol boyunca anneanne ve yakınları ile birlikte getirilen Eylem’in cenazesi Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi morguna koyuldu.

Acılı anneanne tepki gösterdi

Cenazenin otomobilden alındığı sırada görüntü almak isteyen gazetecilere tepki gösteren anneanne Dilek Çınar, “Lütfen gidin, İstemiyorum. Neden çekiyorsunuz. Zamanında yapsaydınız” dedi.

Öte yandan, yakınları ise olayda ihmal olduğunu ifade ederek, “Başka Eymenler ölmesin. Görevliler işlerini tam yapsın” dedi.

Cenazenin, ikindi namazına müteakip Asri Mezarlık’ta toprağa verileceği öğrenildi.

Vahşice öldürülen Eymenin cenazesi otomobilin bagajında getirildi

Eymen’in öldürülmesinden bir yıl önce annesinden şoke eden paylaşım
Eymen’in öldürülmesinden bir yıl önce annesinden şoke eden paylaşım
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