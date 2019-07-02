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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.07.2019 - 09:58, Son Güncelleme:

Vahşice öldürüldüler! Osmaniye’deki sır cinayet çözülemedi: 'Dehşet vericiydi'

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Vahşice öldürüldüler! Osmaniye’deki sır cinayet çözülemedi: 'Dehşet vericiydi'

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yaklaşık 5 ay önce evlerinin yatak odasında bıçaklanarak öldürülen Mulla ve Hüsnü Ala çiftinin katilleri yapılan tüm çalışmalara rağmen bulunamadı. Katillerin bir an önce bulunmasını isteyen Ala çiftinin çocukları Halil ve Selver Ala ise bu caniliği yapanların ellerini kollarını sallayarak dışarıda gezmelerine isyan etti.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Karagedik köyünde iddiaya göre, 12 Şubat gecesi evlerinin yatak odasında 19 kez bıçaklanarak vahşice öldürülen Mulla (69) ve Hüsnü Ala (67) çiftinin katilleri yapılan tüm çalışmalara rağmen bulunamadı. Mulla ve Hüsnü Ala çiftinin çocukları Halil ve Selver Ala ise üzerinden 5 ay geçmesine rağmen bir türlü bulunamayan katil ya da katillerin ellerini kollarını sallayarak dışarıda gezmelerine isyan ettiler.

“Annem ve babam defalarca bıçaklanmışlar”

Olay günü yaşadıklarını anlatan Mulla ve Hüsnü Ala çiftinin oğlu Halil Ala, “Olay 12 Şubat gecesi oluyor. Biz 13 Şubat sabahı öğreniyoruz. Olay sabahı aradığımızda telefona cevap vermediler. Sonra köyde oturan ablam da arıyor onun da telefonuna cevap vermiyorlar. Daha sonra kapının kilitli olmasından ve arabanın dışarıda olmasından şüpheleniyorlar. Ablam daha sonra eniştemle geliyor. Eniştem balkondan eve tırmanıyor. Evin kapısını açıyorlar. Annemi yatağın üzerinde babamı ise yatağın kenarında yerde ölmüş bir şekilde buluyorlar. Ben de iş yerinden geldim, koşarak içeriye girdim benim gördüğüm manzara da aynıydı. Defalarca bıçaklanmışlardı. Olay bu şekilde gerçekleşmiş” diye konuştu.

“Bu caniliği yapanlar aramızda geziyorlar”

Olayın üzerinden 5 ay geçmesine rağmen katil ya da katillerin bulunamamasından dolayı ailecek tedirgin olduklarını ifade eden Halil Ala, “Olayın üzerinden yaklaşık 5 ay geçti. Henüz bir bilgi elde edilemedi. Tüm güvenlik güçleri bütün incelemeleri yaptıklarını söylüyorlar. Ama şu ana kadar ne kesin bir sonuç ne de görgü tanığı çıkmadı. Köyden ya da babamın hayvan ticareti yaptığı yerlerde eğer ki yaşadığı bir sorun varsa bir şeyler duyan bilen varsa susmasınlar. Olayla ilgili ilerleme kaydedilemediğinden sürekli jandarmayı ve savcılığı ziyaret ediyoruz. Cumhurbaşkanlığına, İçişleri Bakanlığı'na ve Jandarma Genel Komutanlığı'na birçok mektup yazdık şikayette bulunduk. Biz 11 kardeşiz ve geniş bir ailemiz var. Ailemiz artık normal hayatını yaşayamıyor ve doğru düzgün uyuyamıyoruz. Bizi en çok üzen ise bu katilin veya katillerin ellerini kollarını sallayarak aramızda gezmesidir. Bizim canımız yandı dilerim başkalarını canı yanmaz” dedi.

“Ben çıldırdım zaten, dehşet verici ve korkunçtu”

İçeriye girdikten sonra anne ve babasının kanlar içinde yattığını belirten Mulla ve Hüsnü Ala çiftinin kız çocukları Selver Ala ise, "Geldiğimde kapı kilitliydi ama araba evin önündeydi. Aradım aradım cevap vermediler. Tekrardan geldim. Eşim de arkamdan geldi. Ben geldim aradım tekrar baktım telefon evde çalıyor. Kapıda kilitli ben daha da tedirgin oldum. Daha sonra eşim ahırın kapısından eve çıktı kapıyı bana açtı. Bende girdim kimse yoktu ama salondaki çekyatın üzerindeki evraklar karıştırılmıştı. Sonra yatak odasına koştum ne göreyim annem ve babam kanlar içerisinde yatıyorlardı, dehşet vericiydi çok korkunçtu. Ben orada çıldırdım zaten. Eşim hemen jandarmaya, sağlık ekiplerine haber verdi” ifadelerini kullandı.

“Devlet büyüklerine sesleniyorum”

Olayı gerçekleştirenlerin yakalanması gerektiğinin altını çizen Selver Ala, “Ama bu böyle olamamalı böyle ört pas edilmemeli, 2 tane can verdik ana baba verdik. Bunu yapanların ortaya çıkması lazım. Devlet büyüklerine sesleniyorum. Allah rızası için olayın aydınlanmasına yardımcı olun. Hepimiz tedirginiz, hepimizin psikolojisi bozuldu, korkuyoruz. En mutlu günlerimiz baba ocağındaydı. Şimdi ise korkudan başka bir şey hissettirmiyor bize, gelemez olduk kapısını açamaz olduk” şeklinde konuştu.

Vahşice öldürüldüler Osmaniye’deki sır cinayet çözülemedi: Dehşet vericiydi

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