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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
06.08.2019 - 15:43, Son Güncelleme:

Vahşice öldürmüştü! Hakkında iğrenç iddialar ortaya çıktı

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Geçtiğimiz günlerde 13 yaşındaki Hüseyin Nasrullah Çelik’i 6 yerinden bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Murat Ç.’nin daha önce 2 farklı olayda küçük yaşta çocuklara cinsel istismarda bulunduğunun iddia edildiği ortaya çıktı.

Zanlının 2013 yılında Adıyaman merkez Bahçecik Mahallesi'nde 8 yaşındaki bir kız çocuğunu otomobile zorla bindirerek cinsel tacizde bulunduğu, 2017 yılında Yeni Mahalle'de 16 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel organını gösterdiği iddialarıyla bu davalardan yargılandığı ortaya çıktı.

Murat Ç.'nin 2013 yılındaki olaydan dolayı tutuksuz yargılanırken, 2017'de ise Adıyaman Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanarak 10 ay hapis cezası ile cezalandırıldığı, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'nin yerel mahkemenin kararını bozarak şahsın beraatına karar verdiği öğrenildi.

Öte yandan, zanlı Murat Ç.'nin 26 Temmuz 2013 tarihinde 8 yaşındaki B.Ç isimli kızı taciz ettiği iddiası ile ilgili haberler kamuoyuna yansımıştı. O dönemde yerel ve ulusal medyaya yansıyan haberlerde Adıyaman'ın Bahçecik Mahallesi Karataş Petrol yakınlarında 33 plakalı bir otomobile zorla bir kız çocuğunun bindirildiği ve kaçırıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş şube ekiplerinin, B.Ç.'nin kaçırıldığını tespit ettikleri belirtilmiş ve küçük kız bulunmuştu. Küçük kız polis merkezine götüren ekipler, kız çocuğunun zorla bindirildiği iddia edilen otomobili izini sürerek Alitaşı Mahallesi'nde bir sokakta park halinde bulmuştu. Yapılan çalışmalar sonucunda kız çocuğunu kaçırdığı ve taciz ettiği ileri sürülen M.Ç. (30) de yakalanarak gözaltına alınırken, zanlı emniyet müdürlüğüne getirilirken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına taciz iddialarını yalanlamıştı.

Öfkeli kalabalık zanlının iş yerini taşladı
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