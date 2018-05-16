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    VahÅŸice Ã¶ldÃ¼rdÃ¼, 'piÅŸmanÄ±m' dedi

    Engin Ã–ZMEN- Ali Can ZERAY/EDÄ°RNE, (DHA)Â
    16.05.2018 - 14:16 | Son GÃ¼ncelleme:

    EDÄ°RNEâ€™de tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± eÅŸi KÄ±ymet Ã–zkanâ€™Ä± (81) keserle baÅŸÄ±na vurarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ä°smail Ã–zkan (81), Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±. PiÅŸman olduÄŸunu belirten Ä°smail Ã–zkanâ€™Ä±n, adliyeye gÃ¶tÃ¼rÃ¼lÃ¼rken, yÃ¼rÃ¼mekte zorlandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

    NiÅŸancÄ±paÅŸa Mahallesi, Ã‡okalca Sokakâ€™taki bir apartmanda oturan 3 Ã§ocuk ve 8 torun sahibi Ä°smail Ã–zkan, dÃ¼n Ã§Ä±kan tartÄ±ÅŸmada eÅŸi KÄ±ymet Ã–zkanâ€™Ä± keserle baÅŸÄ±na vurarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼. Ä°smail Ã–zkan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, KÄ±ymet Ã–zkanâ€™Ä±n cesedi ise otopsi iÃ§in Edirne Sultan 1â€™inci Murat Devlet Hastanesiâ€™ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

    Edirne Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžubesiâ€™nde ifadesi alÄ±nan Ä°smail Ã–zkan, eÅŸi kÄ±z kardeÅŸinin yanÄ±na gitmek isteyince tartÄ±ÅŸmanÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

    "KÄ±ymet benim ikinci eÅŸimdir, kendisi ile 12 yÄ±ldÄ±r resmi nikahlÄ± olarak evliyim. Ara sÄ±ra aramÄ±zda mÃ¼nakaÅŸa yapardÄ±k. EÅŸim sabah saatlerinde eÅŸyalarÄ±nÄ± toplayÄ±p kÄ±z kardeÅŸinin yanÄ±na gitmek istediÄŸini sÃ¶yledi. Bende kendisine â€™Olur mu Ã¶yle ÅŸey? BurasÄ± senin evin, bir yere gidemezsin. KÄ±z kardeÅŸin ile aramÄ±z yok, gÃ¶rÃ¼ÅŸmeni istemiyorumâ€™ dedim. Ancak eÅŸim bana â€™Deli misin sen?â€™ diyerek odada bulunan sehpanÄ±n bacaÄŸÄ±nÄ± attÄ±. Benim moralim bozuldu ve tartÄ±ÅŸmaya devam ettik. Bu esnada salonda kapÄ±nÄ±n yanÄ±nda iÅŸlerim iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ±m keseri gÃ¶rdÃ¼m. Bir anlÄ±k sinir ile eÅŸime saldÄ±rdÄ±m, suratÄ±na vurdum. Ancak kaÃ§ defa vurduÄŸumu hatÄ±rlamÄ±yorum. EÅŸim bu sÄ±rada yere dÃ¼ÅŸtÃ¼ ve â€™imdatâ€™ diye baÄŸÄ±rdÄ±."

    Herhangi bir psikolojik tedavi gÃ¶rmediÄŸini ve bir anlÄ±k sinirle eÅŸini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydeden Ã–zkan, piÅŸman olduÄŸunu ifade etti.

    YÃœRÃœMEKTE ZORLANDIÄžI GÃ–RÃœLDÃœ

    Ä°ÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Ä°smail Ã–zkan, Edirne Adliyesiâ€™ne sevk edildi. Ä°smail Ã–zkanâ€™Ä±n iki polis eÅŸliÄŸinde bastonla yÃ¼rÃ¼mekte zorlandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. SavcÄ±lÄ±ktaki ifadesinin ardÄ±ndan mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lan Ã–zkan, â€™kasten Ã¶ldÃ¼rmeâ€™ suÃ§undan tutuklanarak cezaevine konuldu.

    Etiketler: kadÄ±n cinayetleri , cinayet , gÃ¼ndem
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