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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Metin KARAKUŞ/BABAESKİ (Kırklareli), (DHA)
05.03.2019 - 13:14, Son Güncelleme:

Vahşice öldürdü! Kamyonette taşırken...

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KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde pazarcılık yapan Okan Algur'un (29), Asilbey köyü yakınlarında, yol ortasında, tabancayla vurularak, öldürülmüş bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan Önder Mola, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mola'nın, tartıştığı Algur'un başına levyeyle vurup, 3 kurşun sıktıktan sonra ayaklarını bağlayarak, kamyonet kasasında götürürken, düşürdüğü anların görüntüsü de ortaya çıktı.

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  • Öldürdüğü pazarcıyı kamyonet kasasında taşırken yola düşürmüş
  • Öldürdüğü pazarcıyı kamyonet kasasında taşırken yola düşürmüş
  • Öldürdüğü pazarcıyı kamyonet kasasında taşırken yola düşürmüş
  • Öldürdüğü pazarcıyı kamyonet kasasında taşırken yola düşürmüş
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Babaeski'de pazarcılık yapan, evli ve 2 çocuk babası Okan Algur, yanında yevmiyeli olarak çalıştığı Önder Mola ile birlikte 4 gün önce Kırklareli'ndeki pazara gitti. Akşam evine dönmeyen Algur'u ailesi, her yerde aradı; ancak bulamadı. Asilbeyli köyü yakınlarında, yolun ortasında, saat 01.00 sıralarında ceset gören köylüler, jandarmaya haber verdi. İhbarla bölgeye gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede, cansız bedenin Okan Algur'a ait olduğunu belirledi. Algur'un, dövüldükten sonra tabancayla vurulduğu tespit edildi. Algur'un yakınları ise kayıp cinayet şüphelisinin bulunması için evinin önüne yürüdü. 

Okan Algur, dün, ilçede düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Olay sonrası kaçan cinayet şüphelisi Önder Mola ise Atatürk Mahallesi'ndeki Gündüz Onat Festival Alanı'nda görüldü. Polisi karşısında görünce kaçan Molla, kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan Molla'nın üzerinde, olayda kullandığı ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Kırklareli'ne götürülüp, İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edilen Önder Mola, soruşturmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

LEVYEYLE BAŞINA VURUP, KURŞUNLAMIŞ

Önder Mola, birlikte pazarcılık yaptığı Okan Algur ile tartıştıklarını anlatırken, önce başına kamyonetten aldığı levye ile vurduğunu, ardından üzerindeki tabancayı çıkararak, bacaklarına ve karın bölgesine ateş ettiğini söyledi. Algur'u daha sonra ayaklarından iple bağlayıp, kamyonetin kasasına koyduğunu kaydeden Mola, Babaeski ilçesine doğru giderken, pazarcının yola düştüğünü fark ettiğini söyledi. Mola, "Kamyonu Babaeski'de araziye bırakıp, kaçtım. Bunların olmasını istemezdim, pişmanım" dedi.

KAMYONETTEN DÜŞME ANI KAMERADA

Öte yandan Okan Algur'un, ayakları bağlı konulduğu kamyonetin kasasından düşme anının güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

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