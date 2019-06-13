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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
13.06.2019 - 19:09, Son Güncelleme:

Vahşice katledilen Üniversiteli Berfin cinayetinde flaş gelişme...

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Vahşice katledilen Üniversiteli Berfin cinayetinde flaş gelişme...

BOLU'nun Gerede ilçesinde, kendisinden ayrılmak isteyen üniversite öğrencisi sevgilisi Berfin Yıldız'ı (18) başına tabancayla ateş ederek öldüren Cihat Kaycı'nın (18) yargılandığı davada cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada Kaycı hakkında 'tasarlayarak öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ile diğer suçlarla ilgili ise 25 yıl hapis cezası istendi.

Olay, 2016 yılının Aralık ayında meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul'da oturan Cihat Kaycı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gerede Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü'nü kazanıp, üniversiteye gittikten sonra kıskançlık nedeniyle arasının bozulduğu Berfin Yıldız ile görüşmek için yanına gitti. Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisinin 5'inci kattaki evine tırmanıp, balkondan eve giren Kaycı, Yıldız ile aynı yatakta uyuyan Aziz Başaran'ı (21) tabancayla yaraladı. Cihat Kaycı, ardından Berfin Yıldız'ı boş araziye götürüp, burada başına tabancayla ateş ederek öldürdü. Olayın ardından tutuklanan Cihat Kaycı, hakkında 'tasarlayarak öldürme', 'silahla tehdit', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'silahla yaralama' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Vahşice katledilen Üniversiteli Berfin cinayetinde flaş gelişme...

SAVUNMA YAPMADI

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Cihat Kaycı hakim karşısına çıktı. Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında sanığın Berfin Yıldız'a karşı 'Tasarlayarak öldürme', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Silahla konut dokunulmazlığını İhlal' suçlarını işlediğini belirtti. Savcı, sanığın Aziz Başaran'a karşı ise 'Öldürmeye teşebbüs' suçunu işlediğine kanaat getirdiğini ifade etti. Mütalaada ayrıca suçların haksız tahrik atında işlemediği belirtildi. Mütalaada sanık hakkında, 'Tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 7 yıla kadar, 'Silahla konut dokunulmazlığı' suçundan 3 yıla kadar, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 15 yıla kadar hapis kararı verilmesi istendi. Böylece, Cihat Kaycı hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ve 25 yıl hapis cezası istendi.

Vahşice katledilen Üniversiteli Berfin cinayetinde flaş gelişme...

Mütalaaya karşı söyleyecek bir şeyi olup olmadığı sorulan Kaycı, "Karar duruşması olmadığı için ve avukatlarım bulunmadığı için, savunmamı avukatlarımın huzurunda karar duruşmasında yapmak istiyorum" dedi.

Vahşice katledilen Üniversiteli Berfin cinayetinde flaş gelişme...

Duruşma 2 Temmuz tarihine ertelendi.

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