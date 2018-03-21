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    Vahşice katledildi... Cenazesi sahipsiz kaldı

    Hürriyet Haber
    21.03.2018 - 11:30 | Son Güncelleme:

    Denizli’nin Pamukkale ilçesinde tecavüz edildikten sonra öldürülen Kırgızistan uyruklu 26 yaşındaki Yryskul Zheenbek Kyzy’nin cenazesinin hastane morgunda beklediği ve teslim alınması konusunda herhangi bir başvuru olmadığı kaydedildi.

    Pamukkale Mahallesi Kocaarık mevkisindeki bir tarla yolundan önceki gün sabah saatlerinde geçen işçiler, stabilize yolda belden aşağısı çıplak olan bir kadının cesedini buldu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede, cesedin Kırgızistan uyruklu Yryskul Zheenbek Kyzy ait olduğu, boğazı sıkılarak öldürüldüğü, bacaklarının üzerinden de otomobille geçildiği saptandı.

    Jandarma, Kırgızistan uyruklu Kyzy’nin öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlattı. Bölgede bulunan gazinoları araştıran, 30 ayrı güvenlik kamerasını inceleyen jandarma ekipleri, çok sayıda kişinin de ifadesine başvurdu. Kyzy’yi öldüren kişinin Karşıyaka Mahallesi’nde kasaplık yapan Barış Ünal olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri; güvenlik kamera kayıtlarından tespit ettiği Barış Ünal’ı kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.

    Kyzy’nin bir barda garsonluk yaptığı, önceki sabaha karşı çalıştığı gazinodan evine gitmek için çıktığı, iddiaya göre, yolda yürüyen Barış Ünal’ın zorla otomobile bindirip olay yerine götürdüğü, ilişki teklifini kabul etmeyen kadını, tecavüz ettikten sonra öldürdüğü, ardından da aracıyla bacaklarının üzerinden geçtiğinin belirlendiği kaydedildi.

    CENAZESİ SAHİPSİZ KALDI 

    Yryskul Zheenbek Kyzy’nin cenazesi Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada otopsi işlemleri devam eden Kyzy’nin cenazesinin alınması için herhangi bir başvurunun olmadığı öğrenildi.

     

    Etiketler: kadın cinayetleri , kadına şiddet , denizli , gündem
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