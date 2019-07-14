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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL(DHA)
14.07.2019 - 11:39, Son Güncelleme:

Vahşi cinayette yeni gelişme

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Vahşi cinayette yeni gelişme

FATİH'te boğazı kesilerek, öldürülen ve evi ateşe verilen Çinli Chen Haiyun(43) cinayetinde gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. 

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  • Vahşi cinayette yeni gelişme
  • Vahşi cinayette yeni gelişme
  • Vahşi cinayette yeni gelişme
  • Vahşi cinayette yeni gelişme
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Gözaltına alınıp, tutuklanan şüphelinin çantasından bazı kanlı eşyalarla öldürülen kadına ait bir kolye çıktı. Şüpheli cinayet iddialarını kabul etmezken, polis öldürülen Chen Haiyun'un ev arkadaşı Çinli kadının da cinayetten 4 saat sonra yurt dışına kaçtığını tespit etti.

YANGININ ARDINDAN KADIN CESEDİ BULUNDU

Fatih, Seyit Ömer Mahallesi, Şeyh Hüsamettin Sokak üzerinde 8 Temmuz 2019 tarihinde bir evde yangın çıkmasının ardından olay yerine itfaiye geldi. Kısa sürede yangını söndüren itfaiye ekipleri içerde çıplak  bir kadın cesediyle karşılaşınca polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede Çin uyruklu Chen Haiyun adlı kadının boğazının kesilerek öldürüldüğünü tespit etti.

POLİS KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDE PUBG ŞAPKALI ŞÜPHELİYİ TESPİT ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis çevrede bulunan tüm güvenlik kameralarını inceledi. Yangınından bir süre önce eve giren ve yangından bir kaç dakika önce çıktığı öğrenilen bir kişi tespit edildi.

Polis ekipleri kamera görüntülerini kullanarak PUBG şapkalı şüpheliyi bir hastanenin otoparkına park ettiği siyah renkli otomobiline kadar takip etti. Otomobilinin plaka kaydı sorgulandığında Bülent P. adlı kişinin adına kayıtlı olduğu belirlendi.

Yapılan inceleme sonucu olay günü otomobili kardeşi Mert P.'nin kullandığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Cerrahpaşa Caddesi, Kasapbaşı Sokak üzerinde tespit edilen bir eve baskın yapan ekipler şüpheli Mert P.'yi gözaltına aldı.

ŞÜPHELİYLE BİRLİKTE ÖLEN KADINA AİT KOLYE ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin yanında bulunan çantasından kanlı eşyalar ile öldürülen Çinli kadına ait bir kolye çıktığı öğrenildi. Şüphelinin olay günü giydiği PUBG şapkası ve diğer eşyalara da el konarak incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.  

ŞÜPHELİ CİNAYET İŞLEDİĞİ İDDASINI KABUL ETMEDİ

Poliste verdiği ifadesinde cinayetle bir ilgisinin bulunmadığını söyleyen şüphelinin Chen Haiyun'la 200 lira para karşılığında birlikte olmak için anlaştıklarını, eve gittiğinde yalnızca 100 lirası olduğunu söylediğinde genç kadının ilişkiyi kabul etmediği bunun üzerine dışarı çıktığını söylediği öğrenildi.

Çantasından çıkan Chen Haiyun'un kolyesinin onun arkadaşı olan diğer Çinli kadın tarafından kendisine hediye edildiğini iddia etti.

TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Mert P. adliyeye sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


POLİS YURTDIŞINA KAÇAN KADIN EV ARKADAŞINI ARAŞTIRIYOR

Öte yandan polis Chen Haiyun'la birlikte aynı evde kalan ve cinayetten  4 saat sonra Uçakla Çin'e gittiği tespit edilen ev arkadaşı kadın Lan Lan'ın olayla bir ilgisinin bulunmadığını araştırıyor. Lan Lan'ın bazı escort sitelerinde takma adıyla ilanları bulunduğu da tespit edildi.

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