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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
12.04.2019 - 13:39, Son Güncelleme:

Vahşi cinayette katil tanıdık çıktı! Cenaze törenine de katılmış...

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Vahşi cinayette katil tanıdık çıktı! Cenaze törenine de katılmış...

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, kendisine yemek getiren kız kardeşi tarafından, elleri bağlanıp boğularak öldürülmüş vaziyette bulunan 68 yaşındaki Ali Çetinkaya’nın katili, bir dönem yanında günlük yevmiyeyle çalışan ve cenaze törenine de katılan komşusu çıktı.

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  • Bağlanıp boğularak öldürülen pazarcının katili komşusu çıktı
  • Bağlanıp boğularak öldürülen pazarcının katili komşusu çıktı
  • Bağlanıp boğularak öldürülen pazarcının katili komşusu çıktı
  • Bağlanıp boğularak öldürülen pazarcının katili komşusu çıktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İncirliova’nın İstiklal Mahallesi'nde 7 Nisan Pazar akşamı meydana gelen olayda, pazarcılık yapan 68 yaşındaki Ali Çetinkaya, kendisine yemek getiren kız kardeşi Yeter Gökoğlu tarafından elleri arkadan bağlanmış yerde hareketsiz bir şekilde yatarken bulunmuştu. Evinin her tarafı dağıtılan Çetinkaya’nın elleri bağlandıktan sonra başına ütüyle vurularak yaralandığı, daha sonra yastık ve yorganla boğularak öldürüldüğü tespit edilmişti.

Hayatını kaybeden Ali Çetinkaya’nın katilinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Amirliğinde özel ekip oluşturuldu. Olayın ardından Ali Çetinkaya’nın evine çok sayıda kişinin girmiş olması nedeniyle parmak izi tespit etmekte güçlük yaşayan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları titiz ve çok yönlü çalışma sonucu cinayet zanlısının Çetinkaya’nın 7-8 yıl önce günlük harçlık ile yanında çalıştırdığı komşusu Özal A. (20) olduğunu tespit etti. Zanlı, polis ekiplerinin dün gece evine düzenlediği operasyonla yakalandı.

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan Özal A., suçunu itiraf ederek polis ekiplerine cinayeti en ince ayrıntısına kadar anlattı. İnşaat eldiveni kullanarak hırsızlık için Ali Çetinkaya’nın evine girdiğini beyan eden Özal A., Çetinkaya ile karşı karşıya geldiklerini, boğuşma yaşadıklarını, başına ütüyle vurarak yaraladığını daha sonra boğarak öldürdüğünü ifade etti. Korkudan ne yaptığının farkında olmadığını savunan Özal A.’nın Çetinkaya’nın kendisini polise ihbar etmesinden endişe ettiği için cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

Ali Çetinkaya’nın cenazesine de katılan zanlı Özal A.’nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 

Evinde elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulunduAydın'ın İncirliova ilçesinde bir kişi, evinde elleri ve ayakları bağlı olarak ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'nde yaşayan Yeter Gökoğlu, aynı mahalledeki ağabeyi Ali Çetinkaya'ya (69) yemek götürdü. Eve gelen Gökoğlu, kapının açık olduğunu görünce içeri girdi.Ağabeyini, elleri ve ayakları bağlı şekilde hareketsiz bulan Gökoğlu, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Olay yerine ulaşan ekipler, Çetinkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.Eve gelen Çetinkaya'nın yakınları gözyaşı döktü.Maktulün başına aldığı darbe sonucu yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.Bu arada Çetinkaya'nın eşi ve çocuklarının, İstanbul'a yakınlarını ziyarete gittiği öğrenildi.
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