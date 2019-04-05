Vahşi cinayette kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriVahşi cinayette kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı
GeriGündem Vahşi cinayette kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)
05.04.2019 - 13:58, Son Güncelleme:

Vahşi cinayette kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Vahşi cinayette kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı

İstanbul, Bahçelievler'de günlük kiralık dairede çekyat altında bulunan Afgan uyruklu 25 yaşındaki Najıa Arabzai'yi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Zivar G.R., işlediği vahşi cinayeti tüm detayları ile anlattı. Şüphelinin genç kadını boğarak öldürdükten sonra bulunduğunda kimliğinin tespit edilmemesi için parmaklarını kestiği, avuş içlerini kazıdığı, ayrıca yüzünün derisini soyarak tuvalete attığı belirlendi. Şüphelinin bir başka kadından 4 çocuğu olduğu, ikinci eşi olarak dini nikahlı eşi Najia Arabzai'yi başka bir kişiye cep telefonundan çıplak resimlerini attığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Şüpheli adliyeye gönderildi.

8
  • Bahçelievlerdeki cinayet: Kadının cesedini bavulla taşıması kameralarda
  • Bahçelievlerdeki cinayet: Kadının cesedini bavulla taşıması kameralarda
  • Bahçelievlerdeki cinayet: Kadının cesedini bavulla taşıması kameralarda
  • Bahçelievlerdeki cinayet: Kadının cesedini bavulla taşıması kameralarda
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

VAHŞİ CİNAYET KÖTÜ KOKULAR ÜZERİNE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Bahçelievler'de kiralık dairelerin bulunduğu binanın 3'üncü katından gelen kötü kokular üzerine içeri giren polis ekipleri çekyatın altına saklanmış bir kadın cesedi ile karşılaşmıştı. Yapılan inceleme sonucu cesedinin yüz derisinin yüzüldüğü, el parmaklarının kesildiği ayrıca avuç içlerinin de kazındığı tespit edilmişti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEKİ BAVULLU ADAM FAİL ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis olayla ilgili yaptığı çalışmada önce bina güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan araştırma sonucu 30 Nisan 2019 tarihinde bir kişinin elinde bir büyük bavul ve iki küçük bavulla içeri girdiği bir süre içerde kaldıktan sonra aynı bavullarla çıktığı görüldü. Ancak polis görüntülerde girerken güçlükle taşınan bavulun çıkışta daha kolay taşındığını ve cesedin bu bavulla eve getirilmiş olabileceğini değerlendirdi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu gelişme üzerine bavullu şüphelinin peşine düşen dedektifler kamera görüntülerini kullanarak takip ettikleri şüpheliyi dün akşam saatlerinde Zeytinburnu'nda bir eve düzenledikleri baskınla gözaltına alındı. Karşısında polisi gören Afganistan uyruklu şüpheli Zivar G.R. suçunu itiraf etti.

ÖLDÜRDÜĞÜ KADINI İKİNCİ EŞİ OLARAK ALMIŞ

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli Zivar G.R. işlediği cinayetin nedenini ve ne şekilde işlediğini bütün detayları ile anlattı. Zonguldak'ta yaşadığını ve 4 çocuğu olduğunu söyleyen Zivar G.R. akrabaları aracılığı ile bir süre önce Najia Arabzai'yle tanıştığını ve onu ikinci eşi olarak almaya karar verdiğini anlattı. Genç kadının bunu kabul etmesiyle dini nikahla evlendiklerini anlatan Zivar G.R.'nin "Bazen Zonguldak'ta diğer eşimin yanında bazen de İstanbul'da Najia'nın yanında kalıyordum." dedi.

CİNAYETİN SEBEBİ ÇIPLAK RESİM

Olayın yaşandığı gün İstanbul'daki  Najıa Arabzai'nin yanına geldiğini anlatan Zivar G.R. onun başka bir Afganlı gençle görüştüğünü fark ettiğini, telefonunu incelediğinde ona çıplak resimlerini attığını gördüğü iddiasında bulundu. Bu nedenle kavga ettiklerini ve eşinin telefonunu kırdığını anlatan Zivar G.R. "Bu arada ben banyoya girmiştim. Dışarı çıktığımda Najıa'nın bu kez benim telefonumdan aynı adama yine resim göndermeye çalışırken yakaladım. Bir anda kendimi kaybettim. Onu boğarak öldürdüm." dediği öğrenildi.

CİNAYETİN ARDINDAN CESEDİ TAŞIMAK İÇİN BAVUL ALMIŞ

Cinayetin ardından dışarı çıkarak bir büyük, iki küçük bavul aldığını anlatan Zivar G.R. cesedi büyük bavulun içine koyduğunu daha sonra kapının önüne çıkarak bir taksi çağırdığını anlattı. Gelen taksiciye arkasında iz bırakmamak için cep telefonu olmadığını ve taksicinin telefonundan günlük kiralık ev bulmasını istediğini anlatan Zivar G.R., daha sonra bulduğu eve yerleştiği öğrenildi.

KAMERALARI FARK EDİNCE CESEDİN PARMAKLARINI KESMİŞ

Polisteki ifadesinde cesedi içerde bırakıp gideceği sırada apartmandaki güvenlik kameralarını fark ettiğini anlatan Zivar G.R., bunun üzerine geri döndüğünü kadının kimliğinin tespit edilmemesi için önce el parmaklarını kestiğini, daha sonra avuç içini bıçakla kazıdığını ardından yüzünün derisini soyduğunu polislere anlattı. Çıkan parçaları tuvalete attığı ve sifonu çektiğini söyleyen Zivar G.R.'nin cesedi naylona sararak çek yatın altına sakladıktan sonra yine şüphe çekmemek için geldiği bavullarla dışarı çıktığını söylediği öğrenildi.

YUNANİSTAN'A KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Şüphelinin Yunanistan'a kaçmak için hazırlık yaptığı öğrenilirken, bu amaçla insan kaçakçılarıyla irtibata geçtiği belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

YSK Başkanı’ndan son açıklama: Süreç devam ediyor

'Daha fazla bağıran değil haklı olan kazanacaktır'

Beylikdüzü ve Şişli'de geçersiz oylar yeniden sayılacak

'Sürekli olağanüstü bir şey varmış gibi açıklama yapmak sağlıklı bir yaklaşım değil'