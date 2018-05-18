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    Vahşi cinayetin şüphelisi dizi oyuncusu çıktı

    Gürkan YILMAZ (DHA)
    18.05.2018 - 13:52 | Son Güncelleme:

    Kastamonu’da imam nikâhıyla yaşadığı 4 çocuk annesi Pınar Çelik’i (38) boğazını keserek öldüren Gencay Gökcen (33) tutuklandı. Pınar Çelik'in, cinayet şüphelisi Gencay Gökcen'in daha önce, intihar eden ağabeyi Aydın Gökcen ile 13 yıl evli kaldığı ortaya çıktı. Gökcen'in 'Bir zamanlar Osmanlı' ve 'Kurtlar Vadisi' gibi dizilerde rol aldığı belirtildi.

     Araç ilçesine bağlı Yeşilova köyünde 3 aydır imam nikâhıyla yaşadığı Pınar Çelik’i dün sahurda bıçakla boğazını keserek öldürmekle suçlanan Gencay Gökcen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gece saatlerinde nöbetçi mahkemeye çıkarılan Gökcen, tutuklandı.

    Pınar Çelik'in, Gencay Gökcen'in ağabeyi Aydın Gökcen ile 13 yıl evli kaldığı, bu evlilikten biri 13, diğeri 8 yaşında 2 çocukları bulunduğu, ikilinin boşandığı ve Aydın Gökcen'in 2 yıl önce intihar ettiği öğrenildi.

    Vahşi cinayetin şüphelisi dizi oyuncusu çıktı

    Gencay Gökcen mahkemedeki ifadesinde, Pınar Çelik ile Kocaeli’de salep toplamaya gittikleri sırada ilişkilerinin başladığını, 3 ay önce de imam nikâhı kıyarak birlikte yaşamaya başladıklarını söyledi. Gökçen aralarındaki tartışmanın nedeninin, Pınar Çelik 'in sosyal paylaşım sitesinden başka erkekler ile konuşması olduğunu iddia etti.

    DİZİLERDE FİGÜRANLIK YAPMIŞ

    Gencay Gökcen’in İstanbul ve Kocaeli'de yaşadığı yıllarda, 'Bir zamanlar Osmanlı' ve 'Kurtlar Vadisi' gibi dizilerde figüran olarak rol aldığı ortaya çıktı.

    Vahşi cinayetin şüphelisi dizi oyuncusu çıktı

     

    Etiketler: Cinayet , şüpheli , dizi oyuncusu , gündem
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