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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AYDIN (İHA) - 
21.07.2019 - 18:41, Son Güncelleme:

Vahşi cinayetin sırrı o tişört ve taşta mı?

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Vahşi cinayetin sırrı o tişört ve taşta mı?

Aydın’ın Köşk ilçesinde 42 yaşındaki 4 çocuk babası Mehmet Biçer’in feci şekilde öldürülmesi olayı ile ilgili polisin önemli delillere ulaştığı öğrenildi. Polisin delil olarak dereden aldığı kanlı taş ile cinayetin meyana geldiği yere yakın bir evden aldığı yeni yıkanmış tişörtün Kriminal Dairesi tarafından inceleneceği öğrenildi. 

Bilindiği gibi; Sabah saatlerinde Köşk çayı kenarında vücudunun değişik yerlerinden bıçaklanmış ve başı taşla ezilmiş vaziyette bir erkek cesedi bulunmuş, cesedin de, İlçe merkezinde yaşayan elektrik ve su işleri ile uğraşan 42 yaşındaki Mehmet Biçer’e ait olduğu belirlenmişti. Olaydan sonra bölgede çalışma yapan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri ve Köşk ilçe Emniyet Amirliği ekipleri bazı kişilerin ifadesine başvurdu.

Soruşturmayı derinleştiren polis, Köşk çayı içerisinde cinayette kullanılan kanlı bir parke taşı ile olay yerine yakın bir bölgedeki evden yeni yıkanıp üzeri masa örtüsü ile kapatılarak serilmiş bir erkek şahsa ait tişörte el koydu. Dün geceden bu yana kendisinden haber alınamayan bir şahsın ise cinayet şüphelisi olarak arandığı öğrenildi. 

Vahşet Başı taşla ezilip, bıçaklanmış halde bulundu…
Vahşet! Başı taşla ezilip, bıçaklanmış halde bulundu…
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