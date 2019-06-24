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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali GÖKDAL/KOZAN(Adana), (DHA)
24.06.2019 - 10:21, Son Güncelleme:

Vahşi cinayetin nedeni ortaya çıktı

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Vahşi cinayetin nedeni ortaya çıktı

ADANA'nın Kozan ilçesinde boğazı kesilerek öldürülen Suriyeli Mukaddes Bağdat Dahir'in (15) katil zanlısı ağabeyi Behsil Dahir (24), verdiği ifadesinde kız kardeşini Suriye'de söz kestikleri kişi ile evlenmekten vazgeçtiği için öldürdüğünü öne sürdü.

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  • Kız kardeşini evlenmekten vazgeçtiği için öldürmüş
  • Kız kardeşini evlenmekten vazgeçtiği için öldürmüş
  • Kız kardeşini evlenmekten vazgeçtiği için öldürmüş
  • Kız kardeşini evlenmekten vazgeçtiği için öldürmüş
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, dün ilçeye bağlı Çanaklı Mahallesi Eryiğit Sokak'ta meydana geldi. Mukaddes Dahir isimli genç kız, ağabeyi Behsil tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. İhbar üzerine gelen polis,  Behsil Dahir'i gözaltına aldı.

Suriyeli Mukaddes, boğazı kesilerek öldürüldü; baba ve ağabey gözaltında
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Şüpheli Behsil Dahir, emniyetteki ilk ifadesinde kız kardeşini çıkan tartışmada kendisinin öldürdüğünü söyledi. Şüpheli verdiği ifadesinde, "Kız kardeşimi 3 ay önce Suriye'deki bir akrabamız ile sözledik. Ancak kız kardeşim evlenmekten vazgeçtiğini söyledi. Bunun üzerine şu an oturduğumuz eve geldik. Evde annem de vardı.

Ona 300 TL para verip alışveriş yapmasını söyledim. O evden çıkınca kız kardeşimi banyoya götürüp boğazını keserek öldürdüm" dedi. Şüpheli ifadesinin alınmasının ardından Kozan Adliyesi'ne sevk edildi.

Genç kızın cenazesi ise yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak ilçe mezarlığında toprağa verildi.

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