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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
08.04.2019 - 15:33, Son Güncelleme:

Vahşi cinayetin kan donduran ayrıntıları ortaya çıktı

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Vahşi cinayetin kan donduran ayrıntıları ortaya çıktı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, kendisine yemek getiren kız kardeşi tarafından, elleri bağlanıp boğularak öldürülmüş vaziyette bulunan 68 yaşındaki Ali Çetinkaya toprağa verildi. Öldürülen pazarcının astsubay oğlu, “Senin kimseye zararın dokunmazdı, bunlar sana nasıl kıydılar” diyerek gözyaşı döktü. 

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  • Elleri bağlanıp boğularak öldürülen yaşlı pazarcı toprağa verildi
  • Elleri bağlanıp boğularak öldürülen yaşlı pazarcı toprağa verildi
  • Elleri bağlanıp boğularak öldürülen yaşlı pazarcı toprağa verildi
  • Elleri bağlanıp boğularak öldürülen yaşlı pazarcı toprağa verildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İncirliova’nın İstiklal Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, pazarcılık yapan 68 yaşındaki Ali Çetinkaya, kendisine yemek getiren kız kardeşi Yeter Gökoğlu tarafından elleri arkadan bağlanmış yerde hareketsiz bir şekilde yatarken bulunmuştu. Evin her tarafı dağıtılan Çetinkaya’nın elleri bağlandıktan sonra yastık ve yorganla boğularak öldürüldüğü tespit edilmişti. 

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

Hayatını kaybeden Ali Çetinkaya’nın yapılan otopsisinde üzerine bastırılan yastık ve yorganlar nedeniyle havasız kalması sonucu kalp krizi geçirdiği, bunun dışında vücudunda herhangi bir darp veya yaralanma izine rastlanılmadığı öğrenildi.

Çetinkaya’nın cenazesi, bugün öğle saatlerinde ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak İncirliova Çarşı Camisine getirildi. Cenaze öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazı sonra İncirliova Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze boyunca oldukça üzgün olduğu gözlenen Çetinkaya’nın İstanbul’da astsubay olan oğlu Hasan Çetinkaya, babasının ardından “Senin kimseye kötülüğün dokunmazdı. Sana bunu nasıl yaptılar, bunlar sana nasıl kıydılar. Bu şerefsizliği bize nasıl yaptılar Allah’ım” diyerek gözyaşı döktü. 

Elleri bağlanıp boğularak öldürülen yaşlı pazarcı toprağa verildiAydın’ın İncirliova ilçesinde, kendisine yemek getiren kız kardeşi tarafından, elleri bağlanıp boğularak öldürülmüş vaziyette bulunan 68 yaşındaki Ali Çetinkaya toprağa verildi. Öldürülen pazarcının astsubay oğlu, “Senin kimseye zararın dokunmazdı, bunlar sana nasıl kıydılar” diyerek gözyaşı döktü.
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