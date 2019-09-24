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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
24.09.2019 - 12:52, Son Güncelleme:

Vahşi cinayetin ayrıntıları çıktı! Kilidi demir çubukla kırıp yardım istemiş: Annem hiç kıpırdamıyor

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bedensel engelli kadın, evinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu. Bedensel engelli kadının eşi ve kayınbiraderi gözaltına alındı. Olay sırasında evde bulunan, ailenin 10 yaşındaki çocuğunun, kilidini demir çubukla kırdığı odadan çıkarak, komşularından ''Annem yerde yatıyor. Hiç kıpırdamıyor'' sözleriyle yardım istediği öğrenildi.

Demircikara Mahallesi, Göller Caddesi'nde tek katlı evde yaşayan ailenin 10 yaşındaki çocuğu Y.B, sabah uyandığında bedensel engelli annesi İnan B.'yi hareketsiz halde bulunca komşulardan yardım istedi.

Komşuların haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi, vücudunun birçok yerinden bıçaklanan İnan B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, evde yaptıkları incelemenin ardından öldürülen kadının kayınbiraderi H.B'yi gözaltına aldı.

Ekipler, olayın ardından aranan İnan B.'nin eşi M.B'yi de Isparta'da yakaladı.

İnan B.'nin cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından adli tıp morguna götürüldü. Kadının, adli tıptaki otopsi işlemlerinin ardından Alanya ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kapıyı kırarak kaçmış

Olay sırasında evde bulunan 10 yaşındaki Y.B'nin, yardım istediği komşusu Rabia Yörük, yaşananlar nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Çocuğun sabahın erken saatlerinde yardım istediğini belirten Yörük, "(Annem yerde yatıyor. Hiç kıpırdamıyor) dedi. Hasta olduğunu düşündüm. Çocukla eve gittik ve kanı gördüm. Bıçaklandığını fark ettim. Benim telefonumdan ambulansı aradı ve yardım istedi. Çocuk uyandığında odasının kilitli olduğunu, demir çubukla kapının kilidini kırdığını, annesini yerde görünce evden kaçarak yardım istediğini söyledi." ifadesini kullandı.

Vahşi cinayetin ayrıntıları çıktı Kilidi demir çubukla kırıp yardım istemiş: Annem hiç kıpırdamıyor

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