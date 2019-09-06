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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cemil SEVAL/SOMA (Manisa), (DHA)-
06.09.2019 - 20:18, Son Güncelleme:

Vahşette yürek yakan o detay ortaya çıktı... 3 can birden aldı

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Vahşette yürek yakan o detay ortaya çıktı... 3 can birden aldı

MANİSA’nın Soma ilçesinde, ekmek bıçağıyla öldürülen Türkan Kulu (26), toprağa verildi. Kulu’yu, birlikte yaşadığı Zekeriya B.’nin (37) bıçakladığı, ardından da bıçakla kendisini karnından ve boynundan yaralayarak intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Kulu’nun, Zekeriya B.’den 5 aylık ikiz bebeklere hamile olduğu da öğrenildi.

Olay, dün Avdan Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan bir binanın 3’üncü katında meydana geldi. 5 yıldır boşanma davası süren iki çocuk annesi Türkan Kulu ve bir süredir birlikte yaşadığı Zekeriya B., saat 07.30 sıralarında, evde kanlar içinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, vücudunun 7 ayrı yerinden bıçaklanan Türkan Kulu’nun, olay yerinde öldüğü belirlendi. Karnından ve boynundan yaralanan Zekeriya B. ise ambulansla Soma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi süren Zekeriya B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KOCANIN İFADESİ ALINDI

Türkan Kulu’nun öldürülmesiyle ilgili Diyarbakır’da yaşayan boşanma aşamasında olan eşi M.K.’nın (32) ifadesine başvuruldu. Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan Şehit Alişan Polis Merkezi’ne kendisi giderek ifade veren M.K.’nın "Eşimle birlikte 5 yıldır boşanma aşamasındayız. Davamız devam ediyor. Ben eşimle evlerimizi ayırdıktan sonra buraya yerleştim. Olayla ilgili herhangi bir ilişkim yoktur. Olayı duyunca da büyük üzüntü yaşadım" dediği öğrenildi.

M.K., ifadesinin ardından polis merkezinden ayrıldı.

5 AYLIK HAMİLEYMİŞ

Jandarma ekiplerinin, cinayetin işlendiği evin çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelediği de belirtildi. İlk tespitlere göre, Türkan Kulu’yu Zekeriya B.’nin bıçaklayarak öldürdüğü, ardından intihara teşebbüs ettiğini kanaatine varıldı.

Öte yandan Türkan Kulu’nun, Zekeriya B.’den 5 aylık ikiz bebeklere hamile olduğu öğrenildi. Zekeriya B.’nin ise daha önce evlenip boşandığı belirtildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Yaşamını yitiren Türkan Kulu’nun cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Avdan Merkez Camii’ne getirildi. İkindiden sonra kılınan namazının ardından Türkan Kulu’nun cenazesi, Avdan Mezarlığı’na toprağa verildi.

Manisa'da kadın cinayeti
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