Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Vahşette baba-oğulun el izi oyunu

    Vahşette baba-oğulun el izi oyunu

    Murat KÜÇÜK (DHA)
    27.02.2018 - 14:17 | Son Güncelleme:

    Bolu'nun Seben ilçesine bağlı Çeltikdere köyünde 2 aile arasında çıkan 4 kişinin öldüğü kavgada, silahı ateşleyen kişinin Zeki Büyüktopaç olduğu belirtildi. Oğlu Onur Büyüktopaç'ın suçu üstlenmek için silahı babasından alıp havaya atış yaparak elinde swap izi oluşmasını sağladığı öğrenildi.

    SEBEN ilçesi Çeltikdere köyünde cumartesi günü, evlerinin arasındaki odunluk nedeniyle aralarında husumet bulunan amca çocukları Ayhan ve Zeki Büyüktopaç arasında, yine bu nedenle tartışma çıktı. Tartışma, ailelerin diğer bireylerinin de katılmasıyla, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Büyüktopaç ailesinin evinin penceresinden silahla ateş açıldı. Ayhan Büyüktopaç ile eşi Emine, kız kardeşi Zekiye ve FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan uzman çavuş olan oğlu Taşkın Büyüktopaç ölürken, yeğeni Soner Büyüktopaç ise ağır yaralandı. Olayın ardından, kavgaya karışan ve silahlı ateşlediğini öne süren Onur Büyüktopaç ve babası Zeki Büyüktopaç'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı. Yaşamını yitiren 4 kişi ise dün toprağa verildi.

    BABA İTİRAF ETTİ

    İl Jandarma Komutanlığı'nda sorguları süren şüphelilerden Zeki Büyüktopaç ifadesinde silahı kendisinin ateşlediğini itiraf etti. Zeki Büyüktopaç, "Evlerinin önünde bulunan odunluğun çatısı yola kadar uzamıştı. Traktörle geçerken zorluk yaşıyorduk. Bu nedenle aramızda birçok kez kavga çıktı. Yıllar önce Ayhan Büyüktopaç'la aramızda çıkan kavgada beni bıçakla yaralamıştı. Olay günü de yeğenim Mustafa'yı ağır şekilde dövdüklerini gördüm. Aileme sopa ve keserlerle saldırmışlardı. Kendimden geçtim ve silahı ateşledim. Kaç kişiyi vurduğumu olay anında fark etmedim. Nasıl yaptığımı bilmiyorum. Daha sonra çok pişman oldum. Oğlum suçu üstlenmek için silahı benden alıp havaya ateş açtı. Gelen jandarmalara ateşi kendisinin açtığını söyledi. Ama ben yaptım" dedi.

    Onur Büyüktopaç'ın ise babasından silahı alıp elinde swap izi oluşması için havaya ateş açtıktan sonra suçu üstlenmeye çalıştığını itiraf ederek, olayı babasının gerçekleştirdiğini doğruladığı öğrenildi.

    CEZAEVİNDEN TAHLİYE OLDUĞU GÜN ÖLMÜŞ

    Yaşamını yitirenlerden uzman çavuş Taşkın Büyüktopaç'ın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu cezaevinden olayın yaşandığı gün tahliye olduğu belirtildi. Ayhan Büyüktopaç'ın da açılan ateşle değil, kavga sırasında başına aldığı sopa darbeleriyle öldüğü ifade edildi.

    İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorguları süren 7 şüphelinin, yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

    Etiketler: Bolu , Cinayet , swap , son dakika
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri